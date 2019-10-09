Борис Немцов: расстрелянные возможности

В день юбилея Бориса Немцова, прежде всего, хочется сказать о нем как о человеке огромных нереализованных возможностей. Кто знает, как сложилась бы его политическая карьера, если бы не выстрелы на Москворецком мосту февральской ночью 2015 года.

В последние годы его жизни, когда Немцов уже находился в непримиримой оппозиции, провластными комментаторами было принято говорить о нем скорее пренебрежительно, как о некоем политическом «плейбое», одном из тех, кто олицетворял собой те самые «проклятые 90-е», на преодоление последствий которых ушло так много сил и средств. Возможно, если бы Немцов не был столь непримирим, оставался более сговорчивым и готовым к компромиссам с другими политиками, в том числе во власти, он сам не был бы оттеснен на задворки полит-мейнстрима.

Однако мало кто вспоминал, что Немцов сам довольно долго был вполне успешным руководителем на тех постах, которые ему довелось занимать. И главным фактором его успешности было то, что он был честным руководителем, который не занимался мелкими и крупными гешефтами, в том числе тогда, когда работал вице-премьером российского правительства. Он ведь не оставил в наследство ни замков в Лондоне, ни вилл во Флориде, ни многомиллионных счетов в Швейцарии.

В пору работы губернатором Нижегородской области в самом начале 90-х он не только привез туда Маргарет Тэтчер, но и выступил инициатором целого ряда важных экономических реформ, что в начале 90-х было редкостью. Тогдашние губернаторы скорее плыли в мутном течении хаотических преобразований, нежели пытались придать им какое-то осмысленное направление. Немцов же в рамках своего региона выступил с программой реформ продвижения к рынку. Именно по его инициативе в сентябре 1992-го в Нижнем Новгороде прошла всероссийская конференция, собравшая аж 59 губернаторов. Никогда ни до, ни после столько глав регионов в Нижнем не собиралось. В то время этот город по праву мог считаться столицей российских региональных реформ. Именно там состоялись первые аукционы малой приватизации (в сфере торговли и транспорта). Конечно, в то время трудно было избежать ошибок. Однако уже поработав вице-премьером (где, как он сам вспоминал, не дал Березовскому приватизировать Газпром) и депутатом Госдумы, Немцов обрел большой опыт и вполне мог претендовать на гораздо более серьезные роли в российской политике, нежели те, которые ему были отведены.

Почему он не стал преемником Ельцина? Давайте скажем честно: не столько потому, что не был готов к этой роли (о чем можно, конечно, долго рассуждать и спорить), сколько потому, что не понравился «семье» и Березовскому. Возможно те, кто замышлял его убийство, как раз и были согласны с тем, что у Немцова был огромный опыт и потенциал политика федерального уровня. И, видимо, эти люди не хотели, чтобы этот потенциал нашел применение.

А еще он очень любил жизнь. И шел по ней легко, даже весело. Заряжал других своей энергией. И да, женщин любил, что говорит о нем тоже с хорошей стороны - тонус, значит, был высокий. Без него стало значительно скучнее.

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