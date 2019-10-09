Лолита Милявская: К новому штампу о браке готова, места в паспорте полно!

В этом году Лолита и ее муж Дмитрий Иванов могли бы отпраздновать 10-летие совместной жизни (см. «Справку «КП»). Однако минувшим летом супруги объявили о разрыве. «Отдалились друг от друга» - так 55-летняя Лолита и 43-летний Дмитрий объяснили причину расставания. Мол, не было измен, душевных метаний из-за разницы в возрасте и скандалов, просто в какой-то момент муж сообщил Лолите, что уходит...

Певица тяжело переживала развод. Расплакалась на «Новой волне» в Сочи во время репетиции. Потом объясняла, что еще надеется склеить «разбитую чашку», вернуть мужа. Но прошла пара месяцев - и Лолиту не узнать. Слезы высохли, певица постройнела. И, похоже, уже готова перевернуть страницу и начать новую жизнь.

Худела под присмотром трех врачей

- Какая-то секретная диета? - интересуюсь у Лолиты.

- Мне помог поход к эндокринологу, неврологу и психиатру. Люди, не надо бояться врачей! У меня все доктора - проверенные годами. Моему психиатру Ларисе Иоганновне 83 года!

Несколько лет назад (после развода с Александром Цекало. - Ред.) я пролежала у нее на реабилитации и лечении от малокровия. Потом избавлялась от переутомления. Я ведь рабочая лошадь, и стресс - часть профессии. Могу провалиться в эмоциональную яму, могу из нее вылезти. Благо установлено и психиатрами, и неврологами, что у меня очень здоровая башка (смеется).

Всем советую: если пошли набор веса, депрессия, потеря сна - бегом к докторам. А у нас похода к врачам стыдятся: ой, я к психологу не пойду. К психиатру - упаси господь! Ребята, тогда болейте. А моя здоровая психика нужна мне, моей дочери и моей работе.

Ведь я дошла до того, что начала бояться самолетов. Восемь перелетов в неделю, и, представьте, каждый раз - валокордин, валидол, валерьянка. Все экипажи знали, что у меня паника на взлете. А сейчас летаю нормально.

Минус 14 см в талии

- Сколько кило удалось скинуть?

- В доме нет весов. Но мой близкий друг модельер Игорь Гуляев, который делает мне концертные костюмы, позвонил после последних мерок и говорит: «Милявская, ты ушла на 14 сантиметров в талии!» Мне этой информации достаточно. Глупо, если я в свои 55 лет захочу модельные параметры 90 - 60 - 90. Сразу же повиснет кожа. Но я начала заниматься собой еще до развода. Это результат почти пяти месяцев лечения.

Дочь отказалась от жениха

- Вы вашу дочь держите подальше от сцены, тусовок.

- Я не требую больших успехов от своего ребенка, я требую знаний. И мне совершенно не важно, будет ли она знаменита. Ева учится на филологическом факультете. Изучает три иностранных языка - польский, английский, немецкий. А еще у нее страсть к цирку. Она о нем знает абсолютно все! Мечтаю, чтобы она стала хорошим журналистом или историком международного цирка.

Недавно мне одна приятельница сказала, что у нее для Евы есть хороший жених. Я поговорила с дочерью. Она ответила: «Мам, еще не время!» И я рада, что у нее учеба на первом месте.

- Ева учится в Польше?

- Нет, она живет с моей мамой в Киеве и учится в филиале Варшавского университета. Моей маме 76 лет, она не может отпустить от себя ребенка. Я поняла, что сделаю больно маме, если заберу у нее Еву.

- Как Ева отреагировала на ваш разрыв?

- Дочь у меня умная, поддерживала меня. Сейчас просто обходим эту тему.

В эксклюзивном интервью «КП» певица рассказала о своей жизни после разрыва с мужем.Фото: Евгения ГУСЕВА

Развод предсказал астролог

- Мужчины стали больше обращать внимание?

- Сейчас, когда я свободна, да, замечаю мужское внимание. Меня никогда так не заваливали подарками. Приезжаю домой - цветы. Подарочные коробки какие-то стоят. Я обласкана любовью. Не только мужчин, а просто людей, своих зрителей и подписчиков в Инстаграме. Но мне нужно не количество, а качество.

С Димой я была счастлива семь лет из девяти лет нашего брака. У меня есть подруга - астролог. Еще год назад она меня предупредила, что нас с Димой ждет развод. Это помогло, я была мысленно готова к тому, что мы расстанемся. И прекрасно знаю, что меня ждет дальше.

- Шестой муж?

- Прекрасный партнер. Муж или не муж - не важно. На мне мужчины женились, потому что проявляли уважение. Поскольку я уже женщина взрослая, к штампу отношусь спокойно. Хотя в моем паспорте еще полно места (смеется).

А надо ли мне это? Я признаю единственную форму брака - венчание. Я поэтому этот обряд и не совершала никогда в жизни, к нему надо подходить ответственно. Мне кажется, что следующим этапом в моей личной жизни будет венчание.

СПРАВКА «КП»

Лолита МИЛЯВСКАЯ выходила замуж пять раз.

Первый муж (с 1984 по 1987 год) - Александр Беляев, актер, однокурсник Лолиты.

Второй муж (1987) - Виталий Милявский.

Третий муж (1988 - 2000) - Александр Цекало, шоумен, выступавший вместе с певицей в составе кабаре-дуэта «Академия».

Четвертый муж (2004 - 2009) - Александр Зарубин, бизнесмен.

Пятый муж (с 2010 года) - Дмитрий Иванов, тренер по игре в сквош (вид спорта вроде тенниса с мячом и ракеткой в закрытом помещении).

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