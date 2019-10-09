Росстат объяснил, почему в этом году вдруг резко возросло число приезжих

Исследователи-демографы в недоумении. По данным Росстата, за первое полугодие прирост населения за счет мигрантов составил более 134 тыс человек. А за такой же период 2018 года — около 75,5 тыс. По итогам минувших 7 месяцев прирост еще больше увеличился и составил 154 тыс. человек, что почти вдвое больше аналогичного периода 2018 года. Если так дальше пойдет, то в этом году ожидается рекорд десятилетия.

И при этом демографы отмечают, что объективных предпосылок для такого роста нет. Экономическая ситуация в России пока не улучшается. Откуда же взялось такое расхождение?

«КП» выяснила, в чем дело.

- Мы с этого года ввели новый документ - форму отчетности, - сказала «КП» специалист-эксперт Росстата по численности и миграции населения Марина Рахманинова. - Раньше действовал документ МВД - листок статистического учета прибытия или убытия. А в прошлом году было решено, что такие данные должны быть нашими, Росстата. И с 1 января 2019 г. мы перешли на новую форму отчетности. Думаю, что в тот переходной период, в 2018 году, нам не на всех мигрантов, которые подлежат статистическому учету, подавали сведения. Потому что если посмотреть на данные предыдущих лет, то мы увидим примерно такие же показатели, как и в 2019.

- А как такое может быть, что не на всех заполняли?

- Ну, переходный период, на местах люди по-разному могли это понимать. А сейчас мы утвердили единую форму. Это документ федерального статистического наблюдения и обязателен к заполнению по закону.

- А листок был необязателен?

- Это внутренний документ МВД. Формально тоже обязателен. По закону они должны обязаны заполнять такие листки.

- А заполняли или нет?

- У нас нет функции контроля, мы не можем это проверить.

Если посмотреть инфографику, то видно, что судя по статистическим данным, в 2018 в том, что касается мигрантов, действительно наблюдается демографическая яма.

Усовершенствование учета и контроля иностранцев, приезжающих в Россию, продолжается.

- Мы с МВД сейчас обсуждаем, какие данные надо предоставлять, - рассказала Рахманинова. - В законе «О миграционном учете...» есть перечень обязательных показателей для постановки на миграционный учет — и среди них нет, например,требования указывать уровеньобразования приезжающих. Поэтому мы такие данные не получаем в полной мере. Мы считаем, что это важный показатель, потому что он характеризует тех, кто к нам приезжают. И у нас в форме он есть.

Росстат объяснил, почему в этом году вдруг резко возросло число приезжихФото: Наиль ВАЛИУЛИН

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