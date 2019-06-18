«Она вернулась!»: Пугачева выступит на 15-тысячной арене в Минске

Минувшей весной Алла Пугачева отметила 70-летие юбилейным шоу в Кремлевском дворце.

Билеты были раскуплены в первый день продаж. Небольшой частью завладели перекупщики, которые продавали места в партер по 200-400 тысяч рублей.

Шоу звезды прошло с аншлагом, но Алла Борисовна не планировала показывать его в других городах. Даже от концерта в Питере отказалась. В январе следующего года лишь планировался показ документального фильма о юбилейном концерте Примадонны.

Однако на радость поклонникам Пугачева решилась на еще один концерт.

После десятилетнего отказа от гастролей Алла Борисовна покажет свое шоу в Минске 2 ноября на 15-тысячной «Минск-Арене».

— Пока решились на один концерт. Больше никаких выступлений не планируем, — сказала «КП» директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова.

К слову, билеты на концерт певицы пока еще можно купить на сайтах по приемлемым ценам. Видимо, пока еще перекупщики не проснулись. Фанаты артистки уже раскупили почти весь партер, билет в который им обошелся в 9 тысяч рублей.

Напомним: десять лет назад Алла Пугачева ушла со сцены. Артистка тогда объяснила завершение карьеры проблемами со здоровьем.

— Первая причина ухода — это здоровье, сердце не очень позволяет мотаться туда-сюда на пароходах, самолетах и других видах транспорта, — рассказывала «акулам пера» звезда. — Вторая причина в том, что после ряда операций голос подсел и не может выразить тех чувств, которые я хотела бы, чтобы он выражал.

Зато будет другая Пугачева, может быть, даже с другим именем. Тогда будет возможность спеть совсем другое.

Кстати, по словам директора Аллы Борисовны Елены Чупраковой, артистка отказалась от выступлений на грядущих музыкальных фестивалях («Жара», «Новая волна»). Алла Борисовна решила сосредоточиться на подготовке к сольнику.

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