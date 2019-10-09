2019-10-09T15:21:57+03:00
Спорт

ВАДА взяло время на проверку данных от России

Агентство подтвердило получение ответов на важные вопросы по базе данных Московской лаборатории
Сергей КИРИЛЛОВ
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ВАДА взяло время на проверку данных. Что они там найдут среди несколько тысяч образцов — можно только гадатьВАДА взяло время на проверку данных. Что они там найдут среди несколько тысяч образцов — можно только гадатьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кажется, что это печальная история не закончится никогда… Вчера мы написали, что если манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории окажутся правдой, то наши спортсмены вновь на двух ближайших Олимпиадах будут выступать под белым флагом.

А вечером Всемирное антидопинговое агенство (ВАДА) опубликовала на своем сайте сообщение, что получила послание от российской стороны. В нем ответы на «технические вопросы» по поводу несоответствий в этой базе данных, где описаны допинг-пробы Олимпиады-2014 в Сочи.

ВАДА взяло время на проверку данных. Что они там найдут среди несколько тысяч образцов — можно только гадать. Но процедура запущена и остановить ее невозможно, даже если это пожелает сделать Международный олимпийский комитет. Мы же помним, что его президент Томас Бах как-то пытался сгладить ситуацию перед Олимпиадой в Пхенчхане-2018, но так ничего и не смог поделать. Не он один все решает, а целая международная система, где ВАДА играет важную роль.

Но, как помним, тогда поехать нескольким десяткам наших спортсменов в Пхенчхан помог CAS — Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Похоже, что скоро туда вновь выстроится очередь из наших атлетов, которые уже давно не верят нашим чиновникам и подают только индивидуальные иски.

Впрочем нельзя все воспринимать так пессимистично. Наши спортсмены уже настрадались. А новое наказание, как поездка на Игры без флага и гимна, уже никого не удивит и вряд ли еще больше уронит имидж нашего спорта. Известно, что история повторяется дважды: один раз как трагедия, другая как фарс. А по-этому может случится так, что нас пронесет. ВАДА, которой самой, похоже, вся эта история уже надоела, просто закроет глаза на мелкие нарушения и не будет продлевать санкции против России. Но можно ли будет это считать торжеством справедливости и победой добра над злом?

ИСТОЧНИК KP.RU

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