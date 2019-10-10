Мария Захарова о возвращении Юзик из Ирана: "Нам важен факт ее освобождения"

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-10T08:53:18+03:00

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Министерству иностранных дел России важен сам факт освобождения журналистки Юлии Юзик иранскими властями. Такое заявление официальный представитель МИД Мария Захарова сделала в эфире Радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, есть ли в этом заслуга российских дипломатов.

"Мы сейчас не будем это комментировать. Нам важен факт ее освобождения", - сказала дипломат.

Напомним, что Юлия Юзик прибыла в Тегеран в конце сентября и сразу осталась без паспорта - документ у нее отобрали прямо в аэропорту, а 3 октября стало известно об аресте российской журналистки. Сначала предполагалось, что девушку заподозрили в работе на израильские спецслужбы, однако сами власти Ирана эти слухи опровергли. По их словам, россиянка была задержана за нарушение визового режима.

Сайт kp.ru писал, что Юзик отпустили примерно через неделю. Самолет с журналисткой на борту вылетел из Тегерана в Москву 10 октября и приземлился в Шереметьево в этот же день рано утром.

ИСТОЧНИК KP.RU