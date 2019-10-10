Путин похвалил россиян за то, что стали меньше пить и больше заниматься спортом

За полчаса до начала нижегородского форуму «Россия — спортивная держава» самым заметным событием была бесконечная очередь из желающих сфотографироваться с Дмитрием Губерниевым. Участники форума текли один за другим рекой, и было даже немного тревожно — успеют ли они все запечатлеть себя с телеведущим до того момента, как на сцену поднимется Владимир Путин, а значит, будет пора переходить к делу.

Тем не менее успели и завершить фотосессию, и даже поговорить о роли спорта в современном мире в весьма представительном кругу — от главы УЕФА Александр Чиферина до главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля.

- Требования ВАДА выполняются в полном объеме, - сразу сказал Путин о главном. - Наша страна и спортсмены в первую очередь заинтересованы, чтобы все недочеты связанные с антидопинговыми вопросами остались в прошлом и чтобы наши атлеты выходили на арену на равных.

Таким образом, фактически был дан ответ на новые претензии ВАДА, которые были выдвинуты к России. Но президент отметил роль спорта не только в укреплении престижа страны, но и для более важных вещей.

- Мне очень приятно отметить, что недавно Всемирная организация здравоохранения зафиксировала - Россия резко сократила за последние годы употребление крепких спиртных напитков и больше занимается спортом, - заявил Путин. - И это очень хорошо! Как результат, увеличение продолжительности жизни. Перед нами стоит задача к 2020 году вовлечь более половины граждан в активные занятия спортом.