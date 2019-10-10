«Не играю в игры»: Зеленский отказался публиковать расшифровку переговоров с Путиным

СЕГОДНЯ 15:53 2019-10-10T15:56:15+03:00

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Владимир Зеленский отказался обнародовать стенограмму переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Ранее активисты опубликовали на сайте украинского лидера петицию с просьбой опубликовать расшифровки телефонных бесед с главами других стран, в том числе с Владимиром Путиным.

На пресс-конференции Владимир Зеленский сообщил, что не будет предоставлять расшифровки переговоров.

- К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Приведет ли к продолжению наших встреч? Думаю, нет, на этом закончим. Будет ли у меня в дальнейшем возможность вернуть наших пленных потом? Нет, никогда. Я не играю ни в какие игры, которые связаны с жизнями людей, - приводит слова Зеленского издание «СТРАНА.ua».

Президент Украины также заявил, что не публиковал стенограмму беседы с Трампом. Это решение приняли в Белом Доме.

ИСТОЧНИК KP.RU