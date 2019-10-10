2019-10-10T21:23:52+03:00
Звезды

Невеста Тимати объявила себя замужней женщиной

Анастасия Решетова находится на последнем месяце беременности
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/
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Анастасия Решетова вот-вот родит своего первенца. Невеста рэпера Тимати даже собрала сумку в роддом, дабы не суетиться, когда придет время. Кроме этого модель огорошила признанием.

23-летняя Анастасия Решетова и 36-летний Тимати предпочитают не афишировать подробности личной жизни. Так, влюбленные долгое время скрывали новость о грядущем пополнении. После того, как музыкант официально обнародовал фотографии беременной возлюбленной, появились слухи о том, что молодые люди расписались.

Подозрения поклонников только укрепились, когда Решетова стала называть Тимати мужем. А сейчас и вовсе объявила себя замужней женщиной.

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Always together
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Отвечая на вопросы подписчиков, Анастасия заявила, мол, у нее новый статус. "Не пойму ты замужем? Хочешь или хотела бы?", - интересовались фанаты. "За мужем", - написала модель. Данное заявление стало настоящей сенсацией.

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Напомним, Тимати и Решетова обручились в начале года. Предложение артист сделал своей избраннице на фоне Эйфелевой башни. В знак любви рэпер преподнес возлюбленной кольцо с огромным бриллиантом. Фотографиями счастливого событиями модель хвасталась в блоге.

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Летали ли вы на поздних сроках? Начиная с какой недели врач уже запрещал вылеты? Я скоро обязательно напишу пост о своем опыте долгих перелетов и на большом сроке. Дело не из простых
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Когда информация об интересном положении Решетовой подтвердилась, модель стала охотно делится с подписчиками впечатлениями от протекания беременности. Девушка отмечала, что ожидание малыша стало для нее самым приятным периодом в жизни. "Я очень спокойна и нахожусь в предвкушении нашего октябрьского события. Кстати, за девять месяцев я ни одной вещи для беременяшек не купила, а лишь поменяла размер с S на M, ибо плюс 13 кг - это вам не шуточки", - писала невеста Тимати.

Роды должны начаться уже в этом месяце. Говорят, пара ждет сына. Решетова также поведала, как чувствует себя на последнем сроке беременности: "По утрам у меня токсикоз, тяжелые вздохи во время подъема с кровати. Но это лишь маленькие издержки. У всех этот период проходит индивидуальным образом. Главное, это то, ради чего мы все это терпим", - заверила она

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Последний отдых в этом году и прощай покой
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Девушка призналась, что уже с нетерпением ждет знакомства со своим ребенком. Причем, по словам модели, избранник готов присутствовать на родах: "Это таинство, процесс, который пара должна проживать вместе".

ИСТОЧНИК KP.RU

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