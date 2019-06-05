Невеста Тимати перестала скрывать беременность и показала большой живот
Анастасия Решетова объявила о беременности. Невеста Тимати опубликовала несколько фотографий, на которых показала округлившийся живот.
Слухи о своей беременности подтвердила Анастасия Решетова. По словам инсайдеров, девушка находится на пятом месяцем. "Растем", - лаконично подписала фото звезда.
На фото 23-летняя Решетова запечатлена со своим возлюбленным Тимати. Брутальный артист нежно держит избранницу за руку и обнимает ее за талию.
Слухи о том, что Тимур Юнусов во второй раз познает радость отцовства, ходили давно. Анастасия Решетова их не опровергла, а лишь раззадоривала публику. Фигуристая брюнетка клала руку на живот, надевала балахоны, а потом и вовсе стала выкладывать прошлогодние снимки, что еще больше подогревало слухи о ее беременности.
Правда открылась совершенно случайно. 25 мая друзья пары - певец Мот и его супруга Мария рассказали, что Настя беременна, и готовы передать ползунки своего сына будущей мамочке.
Позже бывшая возлюбленная Тимати, модель Алена Шишкова, несколько лет назад подарившая ему дочь, отметила: "Алиса будет только рада, если у нее появится брат или сестра".
А ближайший друг и коллега рэпера по "Блэк Стар" Пашу и его супруга, певица Ханна, сказали, что могут по наследству передать Тимати коляску: "У нас традиция - наша коляска из Майами уже третьей паре передана. Она была сначала у Нюши, потом у Вики Лопыревой, вот в ближайшее время по ходу пойдет к Решетовой".
ИСТОЧНИК KP.RU