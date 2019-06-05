2019-06-05T15:54:06+03:00
Звезды

Невеста Тимати перестала скрывать беременность и показала большой живот

Анастасия Решетова находится на последних сроках
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Решетова и Тимати.Анастасия Решетова и Тимати.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Анастасия Решетова объявила о беременности. Невеста Тимати опубликовала несколько фотографий, на которых показала округлившийся живот.

Слухи о своей беременности подтвердила Анастасия Решетова. По словам инсайдеров, девушка находится на пятом месяцем. "Растем", - лаконично подписала фото звезда.

На фото 23-летняя Решетова запечатлена со своим возлюбленным Тимати. Брутальный артист нежно держит избранницу за руку и обнимает ее за талию.

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Настя Решетова объявила о беременности
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Слухи о том, что Тимур Юнусов во второй раз познает радость отцовства, ходили давно. Анастасия Решетова их не опровергла, а лишь раззадоривала публику. Фигуристая брюнетка клала руку на живот, надевала балахоны, а потом и вовсе стала выкладывать прошлогодние снимки, что еще больше подогревало слухи о ее беременности.

Правда открылась совершенно случайно. 25 мая друзья пары - певец Мот и его супруга Мария рассказали, что Настя беременна, и готовы передать ползунки своего сына будущей мамочке.

Позже бывшая возлюбленная Тимати, модель Алена Шишкова, несколько лет назад подарившая ему дочь, отметила: "Алиса будет только рада, если у нее появится брат или сестра".

А ближайший друг и коллега рэпера по "Блэк Стар" Пашу и его супруга, певица Ханна, сказали, что могут по наследству передать Тимати коляску: "У нас традиция - наша коляска из Майами уже третьей паре передана. Она была сначала у Нюши, потом у Вики Лопыревой, вот в ближайшее время по ходу пойдет к Решетовой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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