Владимир Епифанцев изменял жене с замужней актрисой Анной Цукановой-­Котт

Владимир Епифанцев был счастливо женат на актрисе Анастасии Веденской 11 лет. Супруги растили двоих сыновей - Гордея и Орфея. Казалось, их счастью никто и ничто не в силах помешать. Однако неожиданно актеры расстались около четырех лет назад, а официально развелись в 2018 году. Спустя год бывшая жена решилась назвать имя виновницы их разрыва.

Расставание Анастасии Веденской и Владимира Епифанцева произошло из-за его интриги с замужней актрисой Анной Цукановой-Котт. Она была близкой подругой Анастасии. Шокирующая правда вскрылась, когда Епифанцев начал снимать сериал "Кремний". Обе женщины играли в картине. Веденская совершенно случайно узнала, что именно с Цукановой-Котт ее благоверный проводил ночи.

На время съемок супруги жили в разных номерах, чтобы Анастасия могла высыпаться. "Володя каждый день должен был вставать раньше меня и ехать на площадку. А ложился он поздно, потому что монтировал материал. Жили мы на разных этажах", - рассказала Веденская в интервью "Атмосфере".

anastasia_vedenskaia Анастасия Веденская решилась назвать имя виновницы ее развода с Владимиром Епифанцевым

Однажды она решила проведать мужа среди ночи. "Подхожу, дверь не заперта. Захожу - спит, я его обнимаю, и тут он вскакивает: «Настя, это ты?». Потом побежал в туалет с телефоном, а через минуту мне приходит сообщение: «Сегодня не приходи, у меня Настя». Перепутал адресатов спросонья. Я его спрашиваю: «Кому это смс?» Он в полусне ответил: «Цукановой»", - поделилась Веденская.

По ее словам, актер сразу стал что-то объяснять про простуду и что, мол, Анна заходит ночами просто его проведать. Но зерно сомнений в Анастасии он посеял. А позже водитель на площадке ей все рассказал: "Мне вас очень жаль, потому что вас такие нечестные люди окружают".

vladimirepifantsev69 Это вам, телки! Кстати, пресс я вообще не качаю

Оказывается, Владимир и Анна вовсю путешествовали вместе, в то время как Анастасия думала, что ее муж на съемках. "Однажды я отвезла его в аэропорт, он должен был лететь на работу в другой город, уехала. А он, оказывается, на такси вернулся обратно и провел все эти «съемочные» дни с ней. Мой мозг тогда отказывался понимать, что можно так подло и хитро все выстроить", - посетовала звезда сериала "Рая знает все".

anna_tsukanova_kott Анна Цуканова-Котт была близкой подругой Анастасии Веденской

В итоге, няня детей собрала вещи Епифанцева и выставила их за дверь. "Было очень больно, но жизнь продолжалась", - подытожила актриса

Напомним, Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская поженились всего через три месяца после знакомства. Веденская была студенткой третьего курса Щукинского училища. Актер был старше своей избранницы на 13 лет, но разница в возрасте их не остановила. В 2005 году Анастасия родила первенца Гордея, а в 2008-м - второго сына Орфея. Первые годы брака Анастасия и Владимир прожили счастливо, демонстрируя семейную идиллию. Епифанцев с гордостью называл себя подкаблучником. Когда супруги расстались, он пришел в программу "Секрет на миллион". Во время беседы с Лерой Кудрявцевой Владимир несколько раз плакал, рассказывая о том, как любит жену.