«Любовь обладает исцеляющей силой»: новое заявление семьи Заворотнюк вызывало слезы поклонников

В Инстаграм-аккаунте «прекрасной няни», которая продолжает бороться с тяжелым недугом, появилось уже второе за сутки обращение семьи. Напомним, близкие Анастасии Заворотнюк, а именно дочь Анна, устав от слухов, домыслов и спекуляций на болезни родного человека, решили наконец прервать молчание. Сделали это необычным способом: здоровье артистки родственники не комментируют, но опровергают ложные новости в СМИ и соцсетях.

12 октября семья поздравила Анастасию с годовщиной венчания с мужем-фигуристом Петром Чернышевым.

a_zavorotnyuk Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня - за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса!

- Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары, - написала Анна. - От всей семьи, от друзей и близких мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой. В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоём вы преодолеете все. Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня - за любовь! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса!

Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары.Фото: Instagram.com

Это сообщение расторгало подписчиков до слез. «Настя, выздоравливайте, мы с вами!», «Храни вас бог!», «Читаю и плачу - пусть случится чудо!», - пишут поклонники актрисы.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация от анонимных источников о том, что сообщение артистки якобы ухудшилось: она перестала реагировать на окружающую обстановку, ничего не видит и не слышит. Именно этот вброс заставил семью Заворотнюк наконец сделать официальное заявление.

Семья поздравляет Настю и Петра с этой особенной датой!Фото: Instagram.com

- Это неправда, - отвергла все домыслы дочь «прекрасной няни». Между тем, по информации источников «КП», состояние актрисы, несмотря на тяжелый диагноз, далеко не такое критическое.

"Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все", - пишут родные.Фото: Instagram.com

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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