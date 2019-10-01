"Всепроникающий рак": Елена Малышева объяснила сложность лечения Анастасии Заворотнюк

Елена Малышева рассказала о сложностях лечения глиомы, которую приписывают Анастасии Заворотнюк. Телеведущая заявила, что в России существует специальный реестр пациентов с таким диагнозом. Она также посоветовала тщательно проверяться на наличие онкологии.

Елена Малышева вновь посвятила выпуск своей программы "Жить здорово" Анастасии Заворотнюк. По ее словам, трагедия актрисы, которая, по некоторым данным, с 13 сентября находится в больнице из-за опухоли мозга, задела всех россиян. Многие связывают диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня" с ЭКО и поздними родами. Врач решила разобраться в ситуации с помощью специалистов.

Актриса Анастасия Заворотнюк.Фото: Борис КУДРЯВОВ

"Решиться на роды в 47 лет с помощью ЭКО Насте было непросто. О диагнозе «опухоль мозга» Настя узнала после того, как на свет появилась дочь Мила. Так почти одновременно в семью пришли горе и радость", - сообщила Елена Малышева.

Поздняя беременность и рак мозга - есть ли связь?.В сентябре 2019 года в СМИ появились сообщения о том, что у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга. Всего за год до этого 47-летняя актриса родила третьего ребенка, которого зачала в результате ЭКО. Похожая ситуация была у Жанны Фриске. Что это - злой рок или закономерность?

Ведущая пригласила в студию нейрохирурга и профессора НИИ имени Бурденко Андрея Галанова. Он является создателем специального реестра пациентов с диагнозом глиома. Специалист рассказал, что главной проблемой в лечении глиомы является отсутствие у опухоли четких границ. Поэтому специалисты не могут точно установить, где заканчивается глиома и начинается отек здоровых клеток мозга.

"Мы не знаем, где отек, а где глиома. И в этом сложность. Это действительно всепроникающий рак", - сказала Малышева, демонстрируя МРТ мозга с глиомой. При этом пациенты, у которых глиому выявили на ранней стадии, продолжают жить. Развитие опухоли сдерживают при помощи лучевой терапии.

При этом Галанов опроверг связь появления опухоли у Заворотнюк с ее беременностью. Он отметил, что ЭКО и изменение гормонального фона в организме будущей матери могут лишь подстегнуть развитие уже существующей опухоли, но не спровоцировать ее появление с нуля. "Всех врачей сегодня спрашивают, что мы думаем о судьбе Анастасии Заворотнюк. Я скажу только одно: мы желаем ей выбраться, выстоять и вернуться к нам. Больше ничего", - заключила Елена Малышева.

Напомним, в настоящее время о состоянии Анастасии Заворотнюк ходит много слухов. По некоторым данным, она перенесла вторую операцию. Анастасия продолжает оставаться в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. При этом за 48-летней актрисой, у которой якобы диагностировали четвертую стадию рака мозга, идет циничная охота. По сообщению инсайдеров, супруга актрисы Петра Чернышева, а также ее старшую дочь Анну часто видят в одной из частных клиник Москвы. По предварительным данным,Заворотнюк лежит в отдельной палате под круглосуточным наблюдением врачей. На этаже и у палаты выставлена охрана. Это произошло после того, как неизвестные пытались проникнуть в палату к звезде.