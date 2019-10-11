"Тяжелые ситуации каждый переживает по-своему": семью вынудили рассказать о состоянии Заворотнюк

Семья Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирована четвертая стадия рака мозга, впервые официально прокомментировала сообщения о предкоматозном состоянии актрисы. Кроме этого родня вынуждена была рассказать о циничной охоте со стороны папарацци, так как терпение близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" лопнуло.

"Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно - в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением", - именно так начала свое обращение к публике семья Анастасии Заворотнюк в ее Инстаграме.

Близкие актрисы отметили, что не готовы к визитам непрошеных гостей: "Считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо. Когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения. Когда ищут «инсайдеров», готовых продать фото болеющего человека".

podderzhka_azavorotnyuk Семья актрисы Анастасии Заворотнюк

Кроме этого, родственники Заворотнюк заявили, что информация о предкоматозном состоянии актрисы не соответствует действительности: "Мы официально заявляем: нет, это неправда!".

Ранее дочь артистки Анна Заворотнюк обратиться к публике. Она сообщила, что будет делиться новостями о здоровье своей мамы на ее личной страничке. Поклонники актрисы восприняли эту весть с воодушевлением. Все как один сошлись во мнении, что теперь будет положен конец слухам и домыслам касаемо состояния их любимицы.

Отметим, что до недавнего времени родные Анастасии Заворотнюк упорно молчали о ее здоровье. Это, пожалуй, главная причина той вакханалии, которая царит вокруг имени артистки. Практически каждый день рождаются все новые версии о состоянии звезды.