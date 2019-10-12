"Огромный риск для здоровья": Максиму Фадееву стало хуже

Максим Фадеев более десяти лет страдает тяжелым недугом. Любые громкие звуки губительны для его травмированного слуха. Он в любой момент может оглохнуть окончательно, ибо процесс необратим. Однако на гастролях в Минске музыканту стало хуже.

В возрасте 38 лет Максим Фадеев потерял способность слышать. Композитор долго лечился. Доктора разных стран развели руками и сошлись в одном: единственный способ сохранить слух - носить специальные беруши и принимать лекарства, а также избегать резких и громких звуков, потому что они калечат и без того травмированный слух. Но в Минске произошла ужасная для Фадеева ситуация.

По приезде в отель музыканта и его команду предупредили о намечающейся пожарной тревоге. "Столь громкие звуки для меня буквально губительны, и мы попросили предупредить нас заранее о точном времени планируемой сигнализации. Чтобы я смог надеть свои специальные беруши", - обратился Максим к поклонникам в блоге.

fadeevmaxim Громкие звуки буквально губительны для Максима Фадеева

Однако, по его словам,пожарную тревогу врубили без какого-либо предупреждения. "Мне пришлось в экстренном порядке покидать гостиницу с огромным риском для здоровья. Происходящее грозило мне полной потерей слуха! ", - поделился музыкант, который не скрывает, что плохо себя чувствует и надеется, что лекарства ему хоть как-то помогут.

Отметим, Максим Фадеев никогда не скрывал от поклонников свои проблемы со здоровьем. Врачи давно запретили ему продолжать концертную деятельность, но музыкант настроен решительно. Ради выздоровления продюсер обращался за помощью не только к представителям традиционной медицины, но и к разного рода целителям. Теперь он надеется на лучшее: "Дай Бог, все пройдет хорошо".