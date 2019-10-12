2019-10-12T18:01:58+03:00
Звезды

«Юная Синди Кроуфорд»: внебрачная дочь Бориса Немцова восхитила соцсети смелым снимком

17-летняя Дина выросла настоящей красавицей
Алена МАРТЫНОВА
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Дина Немцова - дочь политика Бориса Немцова и журналистки Екатерины Одинцовой.Дина Немцова - дочь политика Бориса Немцова и журналистки Екатерины Одинцовой.Фото: Instagram.com
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Дина Немцова, дочь политика Бориса Немцова и журналистки Екатерины Одинцовой, из девочки-подростка превратилась в настоящую красавицу. На своей странице в Инстаграме, на которую подписаны почти 12 тысяч человек, девушка регулярно выкладывает снимки из путешествий и со светских раутов. Последнее фото раскрыло всегда скромную Дину с неожиданной стороны: леопардовый плащ, туфли на каблуках, широко расставленные ноги – такой дочь Немцова подписчики еще не видели.

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Образ в стиле 90-ых. Photo by @milasuladzee
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- Образ в стиле девяностых, - лаконично подписала Дина.

Пользователям соцсети этот смелый образ пришелся по вкусу.

«Шикарная», «Пора в модели», «Похожа на юную Синди Кроуфорд», - завалили комплиментами подписчики.

Напомним, у Бориса Немцова, погибшего в феврале 2015 года, остались шестеро детей от разных женщин. Официально политик был женат один раз – с супругой Раисой они сошлись еще студентами, и хотя с 90-х годов вместе не жили, развод так и не оформили. Журналистка Екатерина Одинцова родила Немцову двоих детей: дочь Дину и сына Антона, которому сейчас 23 года. На днях, 9 октября, у Бориса Ефимовича был день рожденья – ему исполнилось бы 60 лет.

- Знаешь, папа, когда мне было 11 лет, мне приснился сон, что тебя не стало, Но взрослые сказали мне, что это кошмар, и кошмары никогда не сбываются, - обратилась к погибшему отцу в этот день Дина. – Знаешь, папа, мне очень тебя не хватает – ты единственный, кто может меня полностью понять. Знаешь, папа, я не боюсь смерти. Во время турбулентности в самолете я думаю: если что-то случится, я увижу тебя, мы обнимемся и хорошо пообщаемся. Я люблю тебя, папа. Надеюсь, у тебя сейчас все хорошо...

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Знаешь, папа, когда мне было одиннадцать лет, мне приснился сон, что тебя не стало, и мне сказали другие взрослые, что это просто ночной кошмар, и что кошмары никогда не сбываются. Знаешь, папа, каждый раз, когда какая-нибудь медсестра на регистратуре говорит мне: А где мама с папой? мне хочется вежливо ей сказать, что не у всех людей живы оба родителя, выйти из этого здания и больше в этот день ни с кем не разговаривать. Знаешь, папа, мне тебя очень не хватает. И прости меня за такую грусть в голосе, но я знаю, что ты единственный, кто может меня полностью понять. Знаешь, папа, я не боюсь смерти, потому что в турбулентности в самолете я просто думаю: Даже если что-то случится, то я увижу тебя, и мы обнимемся и хорошо пообщаемся . Знаешь, папа, в твой День Рождения я всегда писала тебе стихи, придумывая их за несколько месяцев до праздника где-нибудь на скамейке на детской площадке. Я люблю тебя, папа. Надеюсь, что у тебя сейчас все хорошо. С Днём Рождения. Сегодня тебе могло бы исполниться шестьдесят.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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