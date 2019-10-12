«Юная Синди Кроуфорд»: внебрачная дочь Бориса Немцова восхитила соцсети смелым снимком

Дина Немцова, дочь политика Бориса Немцова и журналистки Екатерины Одинцовой, из девочки-подростка превратилась в настоящую красавицу. На своей странице в Инстаграме, на которую подписаны почти 12 тысяч человек, девушка регулярно выкладывает снимки из путешествий и со светских раутов. Последнее фото раскрыло всегда скромную Дину с неожиданной стороны: леопардовый плащ, туфли на каблуках, широко расставленные ноги – такой дочь Немцова подписчики еще не видели.

dinanemtsova_ Образ в стиле 90-ых. Photo by @milasuladzee

- Образ в стиле девяностых, - лаконично подписала Дина.

Пользователям соцсети этот смелый образ пришелся по вкусу.

«Шикарная», «Пора в модели», «Похожа на юную Синди Кроуфорд», - завалили комплиментами подписчики.

Напомним, у Бориса Немцова, погибшего в феврале 2015 года, остались шестеро детей от разных женщин. Официально политик был женат один раз – с супругой Раисой они сошлись еще студентами, и хотя с 90-х годов вместе не жили, развод так и не оформили. Журналистка Екатерина Одинцова родила Немцову двоих детей: дочь Дину и сына Антона, которому сейчас 23 года. На днях, 9 октября, у Бориса Ефимовича был день рожденья – ему исполнилось бы 60 лет.

- Знаешь, папа, когда мне было 11 лет, мне приснился сон, что тебя не стало, Но взрослые сказали мне, что это кошмар, и кошмары никогда не сбываются, - обратилась к погибшему отцу в этот день Дина. – Знаешь, папа, мне очень тебя не хватает – ты единственный, кто может меня полностью понять. Знаешь, папа, я не боюсь смерти. Во время турбулентности в самолете я думаю: если что-то случится, я увижу тебя, мы обнимемся и хорошо пообщаемся. Я люблю тебя, папа. Надеюсь, у тебя сейчас все хорошо...

dinanemtsova_ Знаешь, папа, когда мне было одиннадцать лет, мне приснился сон, что тебя не стало, и мне сказали другие взрослые, что это просто ночной кошмар, и что кошмары никогда не сбываются. Знаешь, папа, каждый раз, когда какая-нибудь медсестра на регистратуре говорит мне: А где мама с папой? мне хочется вежливо ей сказать, что не у всех людей живы оба родителя, выйти из этого здания и больше в этот день ни с кем не разговаривать. Знаешь, папа, мне тебя очень не хватает. И прости меня за такую грусть в голосе, но я знаю, что ты единственный, кто может меня полностью понять. Знаешь, папа, я не боюсь смерти, потому что в турбулентности в самолете я просто думаю: Даже если что-то случится, то я увижу тебя, и мы обнимемся и хорошо пообщаемся . Знаешь, папа, в твой День Рождения я всегда писала тебе стихи, придумывая их за несколько месяцев до праздника где-нибудь на скамейке на детской площадке. Я люблю тебя, папа. Надеюсь, что у тебя сейчас все хорошо. С Днём Рождения. Сегодня тебе могло бы исполниться шестьдесят.

В ТЕМУ

Дочь Бориса Немцова Дина: Папа не женился на маме, поэтому он просто дядя

…Эта беседа с Диной, дочкой Бориса Немцова от Екатерины Одинцовой, состоялась, когда политик был еще жив (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми

27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве был застрелен известный оппозиционный политик, в прошлом вице-премьер (1996 - 1997) Борис Ефимович Немцов. Имена преступников уже известны. Братья Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов были пособниками. А стрелял офицер чеченского батальона «Север» Заур Дадаев. И хотя в ходе следствия и суда они несколько раз меняли свои показания, в 2017 году всех пятерых осудили на большие сроки (подробности)