2019-10-13T12:11:24+03:00
В мире

Новым послом США в России станет бизнес-консультант с иракским следом

Ушедшего в отставку Джона Хантсмана в Москве заменит Джон Салливан
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Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заменит Джона Хантсмана на посту посла в России.Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заменит Джона Хантсмана на посту посла в России.Фото: REUTERS
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Старая шутка из американских фильмов: «Вижу, ты нашел новую команду. А ты ей рассказал, что стало с предыдущей?». Об этом, возможно, сейчас думает заместитель госсекретаря США Джон Салливан. 59-летний дипломат сменит в Спасо-Хаусе (московской резиденции американского посла) своего предшественника, тезку и ровесника — теперь уже бывшего посла Джона Хантсмана.

Последний проработал у нас чуть больше половины положенного трехлетнего срока, уйдя в отставку по собственному. По официальной версии — чтобы выдвинуться на выборах губернатора в своем любимом штате Юта. По неофициальной — потому что так и не смог «перезагрузить» подвисшие российско-американские отношения.

Возможно, именно поэтому на смену Хантсману отправили чиновника-тяжеловеса. Джон Салливан работал в ключевых американских министерствах: юстиции, экономики, обороны, торговли. Одно время был юристом в крупной фирме, консультировал бизнесменов из России, Ирана, Ирака и Кубы, желавших выйти на международный рынок. Вероятно, использовал при этом обширные связи, наработанные во всех эшелонах власти. За что Салливана даже обвиняли в незаконном лоббизме.

Посол США в РФ Джон Хантсман ушел в отставку. Фото: REUTERS

Посол США в РФ Джон Хантсман ушел в отставку.Фото: REUTERS

Потом вернулся на госслужбу, даже пару месяцев был и.о. госсекретаря. И вот — новый взлет: стратегически важная (что признают даже сами американцы) должность посла в России. Одобрения Конгресса для такого назначения не нужно, и президент США Дональд Трамп отправит отца троих детей в Москву одним росчерком пера.

— С коротким периодом, когда Салливан был и.о. госсекретаря, связана курьёзная ситуация. Отправленный в отставку госсекретарь Рекс Тиллерсон не торопился освобождать рабочее место, и Салливан на некоторое время остался в буквальном смысле без кабинета, — говорит эксперт по США, кандидат исторических наук Ярослав Левин. — С учётом его новой должности, это можно назвать прекрасной метафорой российско-американских отношений вообще. Как новый посол проявит себя в Спасо-Хаусе — говорить пока рано. Но, исходя из его опыта работы бизнес-консультантом, похоже, американская сторона, несмотря на санкции, не теряет надежд на сотрудничество с Россией в торговле и экономике. В налаживании чего у Салливана есть реальный опыт.

ИНТЕРВЬЮ

Посол США в РФ Джон Хантсман: В России мне мешали закрытые двери

Уходящий в отставку глава американской дипмиссии дал прощальное интервью kp.ru (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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