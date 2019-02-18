Леонов и пустота: зачем придумали, что легендарный космонавт сбежал из России

Одно из информагентств бросило на ленту новость: «Входящий в консультативный комитет Baring Vostok космонавт Леонов покинул Россию». И понеслось… Тему подхватили другие СМИ. Накрутили на нее собственные измышления, добавляя подробности и щеголяя все более изуверскими заголовками.

Через пару часов клоака переполнилась. Если проглядеть десятки заголовков (а кроме заголовков и иногда подзаголовков большая часть интернет-публики ничего не читает, уж такова реальность), складывается полное впечатление, что Алексей Архипович срочно скрылся за границей, так как был членом консультативного комитета организации инвестиционного фонда Baring Vostok. А ведь его руководителя Майкла Калви и еще нескольких сотрудников взяли под арест, подозревая в мошенничестве. В общем, осадочек остается…

Представляю, как радовался молодой сотрудник информагентства от того, что ему пришло в голову связать космонавта Леонова и арест банкира. Как гордился своей находкой, ведь теперь заголовок «зайдет» в топ Яндекса, он соберет просмотры и – того и глядишь – лайки. А чего такого? Он же не соврал. В тексте же есть о том, что никуда Алексей Архипович срочно не уезжал. Что 84-летний космонавт планово отправился лечить почки и даже цитата его помощницы "Алексей Архипович на диализе".

Там в конце и справка есть: Алексей Леонов – человек, который первым вышел в открытый космос.

Ну а заголовок? Да чего не сделаешь ради хайпа!

Те, кто учился журналистике в советское время и получил еще и военно-учетную специальность «военный журналист» и право в военное время работать сотрудником фронтовой газеты, изучали методы пропаганды. Успешной считалась публикация, в которой 80 процентов правдивых фактов и 20 процентов домыслов, нужных для введения в заблуждение население вероятного противника.

Космонавт Алексей Леонов, 1965 год. Фото: В. Базанова /Фотохроника ТАСС

Сейчас эти методы влегкую используются против своих – просто чтобы выиграть в конкуренции за внимание, за лайки и перепосты. И тут, как и на реальной войне, все средства хороши.

Почему влегкую? Да потому что некие моральные флажки, которыми были еще не так давно обнесены священные для общества темы, снесены. Это мы когда-то знали – нельзя хамить старикам, нельзя обижать женщин, тем более беременных, нельзя использовать в неприглядных целях детей, нельзя потешаться над героями. А сейчас?

Дело ведь не только передернутом заголовке. А в том, что теперь так можно. И редактор, выпускающий ленту, заголовок одобрил, и коллеги, глянув на экран, не пожали плечами - эй, тут у тебя перебор. Ощущение, что мы привыкаем к таким вот подставам разной степени паршивости.

И удивляться нечего. Когда руководитель думской фракции оскорбляет беременную, лезет в драку под телекамерами, а его продолжают приглашать в эфир, и представители политической элиты, посмеиваясь, жмут ему руку… Когда другой депутат считает, что народу нечего жаловаться на нищенские пособия – и остается депутатом… Когда чиновник говорит матерям о том, что им нечего было рожать и плодить нищету. И опять-таки ничего не происходит… Да по сравнению с этим заголовок про Леонова вообще невинная шалость.

Это с одной стороны.

С другой, конечно, можно и молодое поколение обвинить в необразованности. Мол, как хватило ума вот так походя оскорбить знаменитого космонавта, героя…

Тут ситуация сложнее. Молодежь по большей части у нас неплохо образованна, что бы не ныли седовласые профессора. Есть объективные исследования того, что уж точно она посильнее тех, кто учился в конце 90-х и в 2000-х. Но образована не так, как хотелось бы старшему поколению. Цифровые технологии, интернет, всякие смартфоны-планшеты сделали так, что нынешние подростки и те, кто чуть постарше, по-другому получают информацию, по-другому ее складируют в своей голове, по-другому ранжируют и используют.

Они - иные. И у них другой культурный код.

Это как с шуткой на ТНТ про генерала Карбышева. Артистка абсолютно искренне призналась, что не знала кто это такой. Думаю, и автор шутки вряд ли залез в интернет, чтобы посмотреть информацию о подвиге генерала-инженера. А чего – есть такой мем –«замерз, как Карбышев». Ок, похохмим.

Для нынешних восемнадцати-двадцатилетних и тех, кто чуть старше, недавние события перестройки – что-то покрытое пылью веков, Великая Отечественная где-то проходила в одно время с Гражданской (некоторые спрашивают – а что, это не одно и то же?). Чуть раньше боев с Наполеоном, в честь которого, несмотря ни на что, назвали торт.

Ну а полет Алексея Леонова в – страшно подумать –1965-ом году, это же прошлый век! И даже фильм «Время первых» не может придвинуть те события ближе к реальному миру нынешних молодых. Тем более, что и в фильме передергиваний предостаточно.

Они на самом деле не понимают почему так на весь мир знаменит тот же Леонов. Ну вышел в скафандре в бездну, сейчас это обычное дело.

К чему это я? К тому, что, конечно, есть простые объяснения того, почему современные ребята не знают, и, как следствие, не чтят наших героев, героев своей страны. Никогда в истории мира не было такого разрыва между поколениями. И здесь не поможет поголовная запись подростков в «Юнармию». И выпуск новых учебников вряд ли решит проблему. Нужно не ругать их, а перебрасывать к ним мостики. А можем ли мы, старшие, это?

К тому, чтобы не обращать внимание на моральные флажки, подталкиваем своих детей мы сами. Заголовок про отъезд за границу космонавта придуман для нас. Чтобы именно мы, знающие кто такой Алексей Леонов, клюнули, открыли и прочли. Потому что мы уже и сами привыкли потреблять вместо фактов некий эрзац-продукт – чтобы заголовок был поярче, текст попроще. Не вдумываться. Пролистал, просмотрел, побежал дальше. Вот и «покупают» нас «на Леонова».

До поры до времени, я так думаю.

Для молодого поколения (вдруг им перескажут старшие товарищи эту колонку) напомню. Был такой писатель Лев Толстой – ходил с бородой и осчастливил школьную программу четырьмя томами «Войны и мира». Так вот, он еще и басни писал. Одну из них он назвал «Лгун». Она короткая, 368 знаков с пробелами:

«Мальчик стерёг овец и, будто увидав волка, стал звать:

«Помогите, волк! Волк» Мужики прибежали и видят: неправда. Как сделал он так и два и три раза, случилось — и вправду набежал волк.

Мальчик стал кричать: «Сюда, сюда скорей, волк!»

Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает, — не послушали его.

Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал всё стадо».

Это так, к слову пришлось…