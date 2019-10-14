Бывший муж раскрыл тайну рождения пятого ребенка Марии Порошиной

Мария Порошина, ставшая в январе 2019 года в пятый раз мамой, по сей день держит в секрете отчество сына. Бывший супруг актрисы Илья Древнов впервые рассказал о своих взаимоотношениях с актрисой, с которой прожил 17 лет, а также поведал о ее пятом ребенке.

Илья Древнов до недавнего времени избегал разговоров на тему развода с Марией Порошиной, с которой расстался в 2018 году. Однако для Бориса Корчевникова он сделал исключение, дав откровенное и пронзительное интервью. "Маша узнала меня по роли в «Каменской». Мы встретились первый раз в «Ленкоме». Я ей позвонил только месяца через три. Мы очень долго примерялись друг к другу. Но я влюбился в нее с первого взгляда", - заявил Илья в студии программы "Судьба человека".

Актер также сообщил, что никогда не завидовал популярности жены. "У меня всегда есть театр и работа. Я никогда не ревновал жену к успеху. Каждому свое", подчеркнул он.

По его словам, решение развестись принадлежало Марии. Меж тем, у Ильи нет ответа, почему они с Марией расстались. "Если это чей-то выбор, то к нему надо относиться с уважением. Но и продолжаю жить. Уж слишком много задач в этой жизни поставлено. Я Машу поздравляю с рождением мальчика", - поведал артист.

На прямой вопрос ведущего, стоит ли и его поздравить с долгожданным сыном, актер впервые раскрыл тайну рождения пятого ребенка своей бывшей жены. Актер впервые подтвердил, что не имеет к мальчику никакого отношения. "Нет, поздравлять не надо. Это не мой ребенок...", - сказал он.

При этом мужчина подчеркнул, что после тяжелого развода сохранил с Порошиной теплые и дружеские отношения. Каждую неделю он видится со своими детьми от брака с Марией и участвует в их воспитании: "Наши дети, я так думаю, не остались обделены ни материнским, ни отцовским вниманием. Я своих детей вижу каждую неделю. Все очень хорошо".

Как сказал актер, сейчас он в поиске любви. Древнов надеется, что на его пути встретится женщина, которую он сможет полюбить также сильно, как когда-то много лет назад полюбил Марию Порошину.

В браке с Ильей Древновым у Марии Порошиной родились три дочери: Серафима, Аграфена и Глафира. Прошлым летом актриса ушла от мужа и вскоре родила пятого ребенка. Она назвала сына Андреем, но имя его отца до сих пор не раскрывает.