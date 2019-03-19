Родившая пятого ребенка Мария Порошина нарушила обещание

Актриса Мария Порошина, ставшая в январе в пятый раз мамой, держит в секрете отчество сына. Однако имя ребенок получил мужественное.

Мария Порошина долгое время скрывала имя мальчика. И вот на днях стало известно, что 45-летняя актриса назвала его Андреем, пишет "Экспресс-газета".

poroshinamariyamikhaylovna Мария Порошина всегда мечтала, чтобы у нее было много детей

Правда, звезде сериала "Челночницы" пришлось нарушить обещание - будучи в положении она несколько раз говорила, что планирует назвать наследника Степаном. Но, видимо, в последний момент знаменитость по какой-то причине передумала.

"Может, оттого, что нас в семье много, каждый предлагает свой вариант, - размышляла Порошина. - Есть три-четыре мужских имени, которые нам нравятся больше всего".

poroshinamariyamikhaylovna Сын Порошиной растет богатырем

Возможно, скоро Порошина рассекретит и отца пятого ребенка. А пока молва приписывает отцовство ее бывшему мужу Илье Древнову, хотя супруги развелись еще в августе 2018 года. Сама актриса рассказывала, что ее новый избранник, от которого она беременна, - иностранец, живет за границей. Однако окружение Порошиной уверяет, что рядом с ней сейчас нет мужчины. А жениха-иностранца она придумала.

С Древновым Порошина прожила вместе 17 лет. У пары родились три дочки: 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира. Старшую дочь Полину Порошина родила в 23 года в браке с актером Гошей Куценко. Актриса одна содержит пятерых детей. Мария наняла двух нянь, которые будут постоянно присматривать за ее младшими детьми, а сама вышла из декрета.

Марии долгое время приписывали роман с партнером по сцене Ярославом Бойко, с которым она снималась в сериале "Всегда говори всегда". Сам Бойко всяческие инсинуации отвергает. "Конечно, ничего не было. Это все глупости. Мы давно привыкли к этому, 15 лет все обсуждают", - не раз заявлял артист. Артист счастливо женат уже 20 лет на балетмейстере Рамуне Ходоркайте. Пара воспитывает сына Максима и дочь Эмилию. Также у Бойко подрастает внебрачный сын от актрисы Евгении Добровольской.

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