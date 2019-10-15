Западу нравятся демонстранты в Гонконге, но не нравятся в Барселоне

«Гонконгский сценарий» повторяется на другом конце мира. Сражаясь с властями, демонстранты парализуют работу аэропорта. Только происходит это не в «авторитарном Китае», а в «демократической Испании». Где местная Фемида на днях впаяла огромные сроки каталонским политикам, которых арестовали после попытки этой автономии отделиться два года назад. Но западные СМИ, с таким умилением сообщавшие про «демократический протест рядовых гонконгцев», о точно таких же действиях демонстрантов в Барселоне говорят без восторга.

…Я помню тот жаркий октябрьский день 2017 года в Барселоне. Я сидела на тракторе, которые подогнала толпа демонстрантов, чтобы заблокировать подступы к парламенту. Обзор был великолепный. Как сейчас вижу взволнованные лица десятков тысяч людей, ждавших исторического момента: объявления независимости Каталонии. И вот президент Каталонии Карлос Пучдемон (сейчас он скрывается как политический беженец в Бельгии) торжественно заявил: «Парламент подписал акт о независимости Каталонии!»

Началось нечто невообразимое! Люди обнимались, целовались, плакали, размахивали флагами. «Но… — добавил Пучдемон, — наша независимость пока приостановлена. Необходимы переговоры с Мадридом».

Дружный вздох разочарования. Я слезла с трактора и пошла в толпе грустных граждан, которые растекались по барам.

— Вот это пукнули! — неприлично выругался дежурный редактор в Москве, когда я сообщила новость. И был абсолютно прав.

Все эти высококультурные цивилизованные каталонцы, всегда переходящие улицу на зеленый свет и убирающие продукты жизнедеятельности за своими собачками, мне уже до смерти надоели словами о «мирных протестах». Мол, мы покажем всему миру светлое лицо каталонской демократии.

— А оружие у вас есть? — лениво спрашивала я, щурясь на ослепительном солнце.

— Да как вы могли подумать?! Мы же за мир! — негодовали местные интеллектуалы.

— Это прекрасно. А если всех ваших лидеров завтра схватит испанская полиция и посадит в тюрьму? Что вы будете делать?

— Это невозможно! — волновались все. — Недемократично! Европа не допустит!

— Еще как допустит!

— Тогда мы окружим тюрьмы, возьмемся за руки и будем петь национальные песни.

Местная элита осторожно меня прощупывала:

— А как вы думаете: Россия нас поддержит?

— С чего это вдруг?

— Ну, а мы в ответ поддержим Донбасс, Абхазию и Южную Осетию… Каталония в такой же ситуации.

— Вовсе нет. Абхазия и Осетия годами кровь свою проливали, чтобы заслужить независимость. А вы только флажками умеете размахивать. Зачем России вмешиваться в безнадежное дело? Если перефразировать Ленина: всякая независимость только тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться.

Мои прогнозы сбылись буквально через пару месяцев. Всех лидеров протестов упекли за решетку. И только что испанский суд приговорил их к тюремным срокам от 9 до 13 лет. Каталония вспыхнула. Во время протестов пострадали уже свыше 130 человек. Настал момент истины: есть ли единая нация каталонцы — или это просто сборище пустопорожних болтунов? Я помню, как меня поразили ответы демонстрантов, когда я всем задавала один и тот же вопрос:

— Чем вы готовы пожертвовать ради независимости своей родины?

— Ничем, — гордо говорили они. — А почему мы должны чем-то жертвовать? Это вы, русские, чуть что — за автомат Калашникова хватаетесь. А мы люди культурные, мирные, законопослушные. Демократия прежде всего.

…Сейчас, кажется, в их сознании что-то поменялось — и они готовы к более радикальным действиям. Пока, к счастью, ненасильственным. Но если Мадрид и Брюссель («столица» Евросоюза) продолжат не замечать каталонский вопрос — кто знает, что будет дальше?

P.S. В 1714 году Барселона была взята войсками Филиппа V и потеряла свой суверенитет. Для устрашения жителей Филипп повелел выстроить одну из мощнейших в Европе крепостей, пушки которой направили на жилые дома. На постройку Цитадели для каталонцев ввели специальный налог, чтобы местные жители навсегда запомнили, что теперь они принадлежат Испании. А я помню, как каталонцы расходились с той знаменитой демонстрации 10 октября 2017 года и уныло говорили: «Что ж! Ждали триста лет и еще подождем».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737785" frameborder="0"></iframe> В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов.Правоохранители использовали дубинки, чтобы разогнать протестующих

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