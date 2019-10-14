2019-10-14T22:49:38+03:00
Происшествия

Аэропорт Барселоны отменил около 100 рейсов из-за протестов

Полицейские пытаются разгонять демонстрантов силой [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантовВ аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантовФото: REUTERS
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Авиакомпания Vueling вынуждена была отменить около 100 рейсов в аэропорту испанской Барселоны в понедельник, 14 октября. Причиной стали охватившие Каталонию массовые протесты против вынесения обвинительных приговоров политикам, участвовавшим в организации референдума о независимости автономии.

Перевозчик планирует убрать из графика еще порядка 20 рейсов во вторник. Тем временем, управление аэропортов Испании подтверждает отмену лишь 67 рейсов.

Согласно данным агентства EFE, полицейские пытаются оттеснить демонстрантов от авиавокзала, В ход пошли дубинки, с помощью которых правоохранители выгоняют людей из залов.

Сайт kp.ru писал, что в протестах участвуют свыше 30 тысяч человек. Они блокируют дороги, железнодорожные пути и станции. Единственным требованием участников акций является освобождение 12 политиков, приговоренных к реальным срокам заключения - от 9 до 12 лет.

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов.Правоохранители использовали дубинки, чтобы разогнать протестующих

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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