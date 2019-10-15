Бывшая жена растрогала снимком с Иваном Краско

Наталья Краско три года была счастлива в браке с Иваном Краско, который в конце сентября отметил свой 89-й день рождения. Однако их лодка любви разбилась о быт. В 2018 году супруги развелись, сумев сохранить теплые и доверительные отношения. 29-летняя актриса не раз с теплотой вспоминала свой брак с именитым артистом. А на днях разместила фото, которое растрогало поклонников.

"Когда расстаешься по-человечески, друзьями, тогда есть легкость и свобода", - подписала снимок Наталья Краско (в девичестве Шевель). Снимок вызвал бурную реакцию подписчиков. Они оставили душевные комментарии в адрес Ивана Ивановича и его четвертой, теперь уже бывшей жены Натальи. Многие были растроганы поступком девушки и стали хвалить ее за житейскую мудрость и доброе отношение к пожилому артисту.

А одна из подписчиц отметила: "Бывших не бывает, они остаются с женщиной на всю жизнь". В ответ Шевель согласилась с ее мнением

https://www.instagram.com/p/B3msDaAlyWV/

Напомним, 88-летний Иван Краско женился на Наталье Щевель в 2015 году. Актриса моложе избранника на 60 лет. Супруги развелись через три года после свадьбы. Артист утверждал, что основная причина разрыва крылась в нежелании Натальи родить ему наследника.

Сама Наталья в интервью журналу "Коллекция. Караван историй" рассказала, что настоящей причиной развода считает упертый характер экс-супруга и отношения с прежней женой Натальей Вяль. "Три года назад думала, что единственное препятствие между нами - возраст. А оказалось, их много: наша «коммунальная» квартира, где мы жили вместе с невесткой и внуком Ивана, его упертый характер, отношения с прежней женой и детьми... Наша крепость стала разрушаться изнутри...", - делилась актриса сокровенным.

По ее словам, ссоры в семье начались чуть ли не сразу после свадьбы. "Когда я пыталась отстоять собственное мнение, Иван Иванович со своим многолетним опытом и житейской мудростью становился непробиваемой стеной. Обидевшись, даже убегала из дома, бродила по улицам, не хотелось возвращаться... Я и чувствовала себя постоянно виноватой, маленькой, неопытной...", - говорила Наталья.