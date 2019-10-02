2019-10-02T14:00:05+03:00
Звезды

"Я хотел малышку": у 89-летнего Ивана Краско пополнение в семье

Именитый актер поделился радостью
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер Иван Краско.Актер Иван Краско.Фото: Тимур ХАНОВ
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Иван Краско в конце сентября отметил свой 89-й день рождения. Народного артиста поздравляли друзья и родные. Однако один телефонный звонок сильно удивил актера.

У Ивана Краско появился сын. И внучка. Во всяком случае именно так представился звонивший мужчина. "Вот подарок так подарок, у меня еще один сын!", - воскликнул от радости артист.

Он не скрывает что всегда помогал всем своим детям. "Это совершенно нормально. Буду рад встрече с моим предполагаемым сыном, и если это правда, то примем в нашу большую семью", - цитирует его Собеседник.Ru.

Имени новоявленного наследника Иван Иванович не называет. "Человек он известный в своих кругах. Говорит, что внучка у меня еще есть. Очень хорошо. Я хотел малышку, но только о дочке мечтал. Теперь уже поздно. Даже если моя Наталья Николаевна родит, то когда я воспитывать ребенка буду?! Надо же объективно на жизнь смотреть. Мне парней моих еще довести до ума надо", - разводит актер руками.

Но один из главных подарков сделал ему любимый внук Ваня. Сын Андрея Краско живет в Польше, но ради деда прилетел в Россию. "Ванька не пропускает ни одного моего дня рождения, всегда прилетает. Привез мне из Варшавы шикарные подарки. Его мама, моя любимая невестка Мириам, мне передала", - поделился Краско.

Несмотря на преклонный возраст Иван Краско служит в Театре Комиссаржевской. "Это гораздо лучше, чем на печи лежать. Я вот, когда на дачу приезжаю, никогда не лежу. В мастерскую сразу, потом - в баньку, потом рюмочку можно пропустить за обедом", - улыбается артист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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