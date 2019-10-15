В Украине проходят митинги против «формулы Штайнмайера»

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-15T10:34:48+03:00

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В трех городах Украины во вторник 15 октября проходят акции протеста против согласования «формулы Штайнмайера». Как сообщает Телевизионная служба новостей телеканала "1+1", несогласные с содержанием документа люди вышли на центральные улицы городов Днепр, Харьков и Львов.

В каждом и трех митингов участники шествия держали флаги Украины. В Харькове также зажгли файеры, во Львове активисты исполнили гимн страны у памятника Франко. В Днепре люди вышли на митинг с плакатами «Нет капитуляции».

Ранее акции протеста прошли в Киеве. По версии украинских СМИ на митинг пришли в основном националисты и сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он тоже присутствовал на акции, правда, завершить красиво митинг у него не получилось. По окончании акции Порошенко хотел с женой уехать на такси под прицелами телекамер. Но водитель отказался подвозить экс-президента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/736179" frameborder="0"></iframe> Таксист отказался везти Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU