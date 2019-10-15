В Украине проходят митинги против «формулы Штайнмайера»
В трех городах Украины во вторник 15 октября проходят акции протеста против согласования «формулы Штайнмайера». Как сообщает Телевизионная служба новостей телеканала "1+1", несогласные с содержанием документа люди вышли на центральные улицы городов Днепр, Харьков и Львов.
В каждом и трех митингов участники шествия держали флаги Украины. В Харькове также зажгли файеры, во Львове активисты исполнили гимн страны у памятника Франко. В Днепре люди вышли на митинг с плакатами «Нет капитуляции».
Ранее акции протеста прошли в Киеве. По версии украинских СМИ на митинг пришли в основном националисты и сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он тоже присутствовал на акции, правда, завершить красиво митинг у него не получилось. По окончании акции Порошенко хотел с женой уехать на такси под прицелами телекамер. Но водитель отказался подвозить экс-президента.
Таксист отказался везти Порошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU