2019-10-16T01:23:17+03:00
Происшествия

Появились фото с места убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова была задушена в собственном автомобиле
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Убитая Евгения ИсаенковаУбитая Евгения ИсаенковаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Опубликованы фото с места убийства заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой. Женщину задушили в ночь с 1 на 2 мая мая текущего года в собственном автомобиле Mercedes. А спустя несколько дней, 4 мая, машину с находящимся в салоне телом жертвы нашли в лесу.

В убийстве подозревают главу Раменского района Андрея Кулакова Фото: предоставлено очевидцем

В убийстве подозревают главу Раменского района Андрея КулаковаФото: предоставлено очевидцем

В убийстве подозревают главу Раменского района Андрея Кулакова. Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов 31 мая. Известно, что у Кулакова и Исаенковой был продолжительный роман.

Евгения Исаенкова была убита в своем белом автомобиле Mercedes Фото: Предоставлено очевидцами

Евгения Исаенкова была убита в своем белом автомобиле MercedesФото: Предоставлено очевидцами

По версии следствия, мотивом для преступления послужила ссора между любовниками. Во время осмотра эксперты обнаружили в автомобиле жертвы ДНК Кулакова. Спустя несколько дней после этого глава Раменского района досрочно покинул свой пост. Впрочем, свою причастность к убийству он отрицает, настаивая на том, что в ночь на 2 мая якобы находился дома с семьей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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