Появились фото с места убийства любовницы экс-главы Раменского района

Опубликованы фото с места убийства заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой. Женщину задушили в ночь с 1 на 2 мая мая текущего года в собственном автомобиле Mercedes. А спустя несколько дней, 4 мая, машину с находящимся в салоне телом жертвы нашли в лесу.

В убийстве подозревают главу Раменского района Андрея КулаковаФото: предоставлено очевидцем

В убийстве подозревают главу Раменского района Андрея Кулакова. Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов 31 мая. Известно, что у Кулакова и Исаенковой был продолжительный роман.

Евгения Исаенкова была убита в своем белом автомобиле MercedesФото: Предоставлено очевидцами

По версии следствия, мотивом для преступления послужила ссора между любовниками. Во время осмотра эксперты обнаружили в автомобиле жертвы ДНК Кулакова. Спустя несколько дней после этого глава Раменского района досрочно покинул свой пост. Впрочем, свою причастность к убийству он отрицает, настаивая на том, что в ночь на 2 мая якобы находился дома с семьей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайная переписка экс-главы Раменского района с убитой любовницей: «Будь проклят тот день, когда мы с тобой встретились»

Андрей Кулаков уверяет, что его подставили, но улики в громком уголовном деле говорят об обратном (подробности)