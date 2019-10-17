У бывшего возлюбленного «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк отняли за долги квартиру

После того как, по сообщениям СМИ, у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга, поклонники заговорили о проклятии сериала «Моя прекрасная няня». И «подтверждение» не заставило себя ждать. Как узнала «КП», финансовые тучи сгустились над головой партнера Заворотнюк по съемкам Сергея Жигунова. Недавно за долги судебные приставы арестовали и передали банку его квартиру. Но даже ее продажа не покроет всех долгов артиста и продюсера.

В «Гардемаринах» снимался солдатом

Напомним, Сергей Жигунов прославился ролью Александра Белова в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!». Жигунов рассказывал, что он не хотел сниматься в этой ленте. Но Дружининой так понравился кудрявый молодой артист, что она добилась, чтобы его забрали в армию в 11-й отдельный кавалерийский полк (он был сформирован в 1962 году специально для участия в киносъемках по инициативе Сергея Бондарчука. - Ред.). И Дружинина договорилась, чтобы Жигунова определили к ней на съемки «Гардемаринов». У молодого актера не осталось выбора. «Так что снимался я у Дружининой уже солдатом», - рассказывал артист.

Вторая волна актерской славы пришла к нему с выходом ситкома «Моя прекрасная няня», где он сыграл в паре с Анастасией Заворотнюк. Красавица вскружила ему голову. Ради Заворотнюк Сергей развелся с женой Верой Новиковой, но, после того как Анастасия его бросила, вернулся к прежней супруге.

У Насти и Сергея вспыхнул самый настоящий, не киношный роман. Фото: Кадр из фильма

Когда в СМИ просочилась информация о тяжелом заболевании «прекрасной няни», «КП» позвонила Жигунову.

- Сергей Викторович, если Анастасии Заворотнюк потребуются деньги на лечение, поможете?

- Этот вопрос буду обсуждать не с вами, - ответил он.

Похоже, резкий ответ был вызван не только нежеланием вспоминать о давнем романе. Но и тем, что с деньгами у Жигунова не все гладко.

Прощай, однушка!

Сергей Жигунов не только артист, но и продюсер. На его счету более десятка картин. Но кино - дело затратное, и трудно угадать, окупятся ли вложенные в фильм деньги.

Как выяснила «Комсомолка», в 2018 году банк Волгограда Нокссбанк подал в Останкинский районный суд Москвы иск к Жигунову. Еще в 2014 году продюсер взял здесь кредит на съемки фильмов. В срок деньги не вернул. Набежали проценты и пени, и теперь Жигунов должен банку порядка 38 млн рублей. Дело рассматривал Останкинский суд Москвы.

- Да, наш банк судился с Жигуновым и выиграл. Было заключено мировое соглашение об отсрочке до 31 января 2019 года, - сообщили «КП» в юридическом отделе Нокссбанка. - Но компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому с этого года начали работу судебные приставы.

В арестованной за долги квартире хранились награды артиста - статуэтки и почетные грамоты.

- Приставы уже арестовали одну из трех квартир Жигунова - однушку на Мосфильмовской (40 кв. м). В ней, к слову, хранились награды артиста - статуэтки и почетные грамоты, - рассказал «КП» источник. - Квартиру оценили в 16 млн рублей и передали банку. Однако эта сумма весь долг не погасит. У Жигунова были еще три квартиры и дача в Абрамцеве. Но большую часть недвижимости он переписал на жену. Оставшуюся же в собственности единственную квартиру закон забрать не позволяет. Кстати, Жигунову придется еще и выплатить исполнительский сбор - почти 2,7 млн рублей.

Чужие фильмы

Теперь приставы выясняют, права на какие из фильмов, спродюсированных Жигуновым, можно продать в счет долга. Но и тут все сложно. Ведь права на многие свои фильмы Жигунов уже потерял. Еще в 2013 году «гардемарин» взял в долг у своего бизнес-партнера Сергея Обидина 8,44 млн рублей, но денег вовремя не вернул. С пенями и процентами набежало более 12 млн рублей. В итоге Жигунов был вынужден передать Обидину права на девять картин - в их числе, к слову, сериалы «Графиня де Монсоро», «Королева Марго» и «Сердца трех».

- Это были кабальные условия для Жигунова, потому что права на картины стоят значительно больше его долга, - считает независимый юрист Димитрий Кузьмичев.

Проблемными оказались и другие проекты продюсера. Как сообщали СМИ, в 2016 году партнеры Жигунова из компании «Прайм-тайм» через суд потребовали с Продюсерского центра Сергея Жигунова 125,8 млн руб., потраченных на вышедший в 2013 году фильм «Три мушкетера» (артист заново экранизировал роман Дюма, выступив одновременно режиссером, продюсером и автором сценария). И Жигунов отдал права еще на четыре картины - «Мартин Иден», «Доктор Смерть», «Три мушкетера» и «Никаких проблем».

Но судебная «рябь» вокруг продюсера не прекращается. На сайте Арбитражного суда Москвы значится должником и ответчиком ООО «Январь Продакшн», учредителем которого является Сергей Жигунов.

Интересы кредиторов представляют адвокаты компании LENA’S International Law Boutique.

- Да, мы судимся с компанией Жигунова «Январь Продакшн», - подтвердил «КП» руководитель объединения юристов Олег Ларин, не раскрывая подробностей.

Впрочем, вряд ли тут можно вести речь о проклятии сериала «Моя прекрасная няня». Как любят говорить в американских фильмах, просто бизнес и ничего личного.

ЗВОНОК ЖИГУНОВУ

- Сергей Викторович, это правда, что вашу квартиру арестовали за долги?

- Не комментирую. Интервью не даю. Не звоните мне, пожалуйста.