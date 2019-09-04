Проклятие сериала «Моя прекрасная няня»: Заворотнюк преследуют болезни и невзгоды

Сообщения о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк лечится от рака мозга, встревожили поклонников актрисы. Сама Анастасия новость не подтверждает, но очевидно, что с ее здоровьем не все ладно. Она давно не появляется на публике, отменила участие в спектакле «Все мужчины делают это» (как объявлено, по болезни). Месяц назад на своей странице в Инстаграме сообщила, что ее муж, 48-летний фигурист Петр Чернышев, участвует в ледовом шоу в Ялте, но она с ним не поехала. Написала: «Мы тебя с Милой (11-месячной дочкой. - Ред.) очень ждем дома».

Тем временем поклонники вовсю обсуждают зловещий рок или даже проклятие сериала «Моя прекрасная няня», артистов которого преследует болезни и неприятности.

На роль пробовалась Жанна Фриске

Известно, что на главную женскую роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня» среди прочих претенденток пробовалась и Жанна Фриске. Она прекрасно сыграла ведьму в «Ночном Дозоре», и на нее стали обращать внимание продюсеры. Заворотнюк, напротив, мало кто узнавал.

- На пробах Заворотнюк показалась продюсерам более убедительной - бойкой, яркой, - объяснила «КП» ассистент по кастингу актеров Екатерина. - К тому же было опасение, что Фриске (она же певица) не хватит опыта и сил выдержать многосерийный проект - это большая нагрузка. А Заворотнюк - профессиональная актриса. Так что в итоге Фриске ей проиграла.

Жанна заболела раком мозга сразу после поздних родов. Поклонники в соцсетях обсуждают: не то же ли самое случилось и с «прекрасной няней»? Заворотнюк решилась рожать в 47 лет, когда женский организм уже почти не вырабатывает яйцеклеток и нужна сильная гормональная стимуляция, что, по мнению врачей, может провоцировать рост раковых клеток.

- Я снималась с Настей Заворотнюк в «Моей прекрасной няне», - рассказала «КП» актриса Гульнара Нижинская (она сыграла подругу Веру). - Конечно, я слышала про ее болезнь. Думаю, ее сглазили или навели порчу. Я верю в такое. У Насти много завистников. Но я считаю, что порча должна, как говорится, за что-то зацепиться - например, если человек постоянно чем-то терзается, то становится уязвимым для болезней.

Заворотнюк десять лет пыталась родить ребенка, но у нее не получалось. Наверняка ее мучили страхи: а вдруг муж бросит, вдруг будет искать встреч на стороне, чтобы стать отцом. Ведь у Чернышева не было детей, а ему хотелось. Страх потерять любимого толкает на риски. По слухам, Настя делала ЭКО, а это уже некое насилие над организмом, который может протестовать и включить программу саморазрушения.

Жигунов: «Настя стареет»

Не все знают, что исполнители главных ролей Заворотнюк и Жигунов сперва друг друга невзлюбили. Сергей признавался, что Заворотнюк не понравилась ему с первого взгляда. А Анастасия после съемок первого сезона рассказывала «КП», что иногда неверные сообщения в прессе реально сбываются в ее жизни.

- Например, с самого начала сериала мне и Жигунову приписали роман, хотя на самом деле ничего не было, - вспоминала Настя. - И лишь к концу первого сезона мы посмотрели друг на друга по-новому...

Ради Насти Жигунов в 2007 году развелся с женой - актрисой Верой Новиковой. Заворотнюк тоже рассталась с мужем Дмитрием Стрюковым, от которого у нее есть двое взрослых детей. Но счастье оказалось недолгим - Настя сетовала, что Сергей оказался ревнивым и слишком ее контролирует. А вскоре Анастасия влюбилась в Чернышева и ушла от Жигунова. На съемках второго сезона «Прекрасной няни» делали все, чтобы два главных героя не встречались на площадке. Жигунов слишком переживал и не мог видеть Настю.

Со временем Сергей вернулся к Вере Новиковой, но обиду не забыл. Когда мы недавно, еще до слухов о болезни, позвонили Жигунову и спросили о Заворотнюк, он ответил:

- Я с Настей вообще не общаюсь. У нас разорваны отношения. Ну а чего она? Стареет…

Долги и банкротство

Больно ударили по Анастасии и финансовые неурядицы. С Заворотнюк судились инвесторы, которые вкладывали деньги в ее проект - строительство ледового катка в Крыму. Проект, задуманный ею специально для мужа Петра Чернышева, прогорел. Актриса осталась должна большие суммы. Затем на нее подал в суд банк, которому она задолжала ипотечный кредит. Лишь недавно актриса рассчиталась с займом.

ЗВОНОК АКТРИСЕ

«Пока ни в чем не участвую»

Мы позвонили Анастасии Заворотнюк. Голос актрисы, обычно веселый и звонкий, звучал хрипло, как у очень больного человека. От комментариев Анастасия отказалась. Но и слухи про болезнь не стала опровергать.

- Да, это Настя Заворотнюк, что вы хотите? - спросила она.

- Слухи о вашем нездоровье распространились, так ли это?

(Молчит).

- Вы сможете сейчас принять участие в мероприятии, например?

- Нет, пока нет (положила трубку).

КТО ЕЩЕ

Любовь Полищук умерла от рака

Роль мамы «прекрасной няни» стала последней в жизни актрисы.

Фото: Кадр из фильма

- Диагноз Люба не скрывала, - вспоминала Заворотнюк. - Только сначала - первые две недели - молчала о том, что ей делают очень серьезные анализы. На съемочной площадке у нее не закрывался рот: постоянные анекдоты, истории из жизни. И все рядом с ней начинали хохотать. Никто себе не позволял думать, что она совсем уйдет. То, как она лежала и мучилась от боли, видели буквально несколько человек. Все остальные видели блестящую Полищук, которая прыгала, скакала.

Александра Назарова одна тянула внучку

Фото: Кадр из фильма

Две недели назад умерла 79-летняя Александра Назарова - в «Моей прекрасной няне» она играла бабу Надю. Назарова болела, но продолжала много работать: снималась, озвучивала зарубежные фильмы и сериалы, чтобы прокормить 11-летную внучку-сироту.

Павел Сердюк полысел из-за стресса

Фото: Кадр из фильма

Актер, сыгравший сына Шаталина, тоже переживает за Заворотнюк. 29-летний Павел обмолвился, что сам недавно похоронил дедушку, который умер от онкологического заболевания. Артисту пришлось столкнуться и с другими проблемами: в 20 лет после стресса у него выпали волосы, из-за чего он рано полысел. После съемок в сериале Павел закончил ГИТИС, но такого успеха в кино, как в «Няне», больше не имел.

Александр Филиппенко: Мне поставили стент в сердце

Фото: Кадр из фильма

- Заговорили про проклятие сериала «Моя прекрасная няня». Верите в рок? - спросили мы у актера, сыгравшего в ситкоме папу Заворотнюк.

- Не хочется об этом говорить… Как мое здоровье? Это такая тревожная тема. Конечно, возраст чувствуется (артист на днях отметил 75-летие. - Ред.). После участия в «Няне» я перенес операцию на сердце - мне поставили стент. Начал сильно кашлять, как-то грудь давило, думал, просто простуда. Дочь буквально за руку привела меня к врачам. И они сразу же меня госпитализировали.

Бориса Смолкина подвел сын

Фото: Кадр из фильма

Исполнителя роли дворецкого - питерского актера Бориса Смолкина - понервничать заставил старший сын. В 2018 году ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями) возбудил в отношении театрального продюсера Владимира Смолкина уголовное дело по подозрению в финансовых махинациях. Актер переживал, что его сын может попасть на зону, но тот отделался условным сроком

Ольга Прокофьева судилась с мужем

Фото: Кадр из фильма

Исполнительница роли Жанны Аркадьевны после съемок пережила изматывающую судебную тяжбу с бывшим мужем, актером Юрием Соколовым, в борьбе за квартиру. Муж настаивал, чтобы Ольга и их взрослый сын освободили жилплощадь. Прокофьева же требовала суд насильно выписать из квартиры новую жену экс-мужа.

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Артистка наконец полностью расквиталась с ипотечной кабалой

2 сентября в суде должны были рассматривать иск судебных приставов Тропарево-Никулинского района к Анастасии Заворотнюк. Госслужащие просили ограничить актрисе выезд за рубеж из-за долга в 1,6 млн рублей - исполнительский сбор, который выставляют за неисполнение в срок решения суда. Это «хвост», оставшийся после скандальной истории с просрочками по валютной ипотеке. Напомним, Заворотнюк брала в банке займ в пол-миллиона долларов на покупку загородного дома площадью 900 «квадратов», но из-за подскочившего курса не смогла вносить платежи вовремя, понеслись проценты и штрафы. К счастью, в прошлом году «няня Вика» наконец рассчиталась с ипотекой, а сегодня приставы отозвали свой иск о требовании исполнительского сбора. (подробности)

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«В сентябре мы все расскажем»: директор Заворотнюк прокомментировал новости о болезни актрисы

48-летняя актриса не появляется на публике на фоне слухов об онкологии. Директор звезды прокомментировал информацию о раке мозга Анастасии Заворотнюк

О том, что после третьих родов у актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга, сообщают источники в ее окружении. По словам информаторов «КП», Заворотнюк «еще не в критическом состоянии, но работать уже не может». Поэтому 8 августа на спектакле «Все мужчины делают это...» в Санкт-Петербурге актрису заменила коллега Ирина Сотикова, и не исключено, что придется отменить гастроли в Нижнем Новгороде 2 октября. (подробности)