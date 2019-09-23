Сергей Жигунов молчит об Анастасии Заворотнюк из-за вранья

Сергей Жигунов, которого в свое время с Анастасией Заворотнюк, связывала не только работа, но и романтические отношения, отказался комментировать слухи о состоянии актрисы. И на это у продюсера и режиссера есть веские причины.

"Отношение ко всему этому у меня, конечно, есть, но комментировать не буду, простите. Про меня все перевирают, поэтому теперь я просто молчу, извините", - цитирует Сергея Жигунова издание Nation News.

Сергей Жигунов встречался с Анастасией Заворотнюк с 2004 по 2008 годы. Роман начался на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", где актер играл бизнесмена Максима Шаталина, и разрушил две семьи: и 20-летний брак Жигунова с Верой Новиковой, и союз Заворотнюк с Дмитрием Стрюковым.

Говорили, что Жигунов был так влюблен в свою партнершу по съемочной площадке, что добивался ее внимания разными способами, в том числе и очень дорогими подарками. Кроме того, Жигунов как режиссер задействовал Настю в своих проектах, помог устроиться на Первый канал, вместе они путешествовали по миру. Однако влюбленные расстались.

Причины разрыва ни тогда, ни сейчас не известны. "Так получилось. Люди могут быть счастливы вместе, а они не свободны. Я не знал, как правильнее дальше жить. Быть счастливым или быть несчастливым, но порядочным, ничего не разрушать. Что честнее? Непростая была история, конечно. Но все заканчивается", - делился актер в программе "Судьба человека".

В настоящее время о состоянии Анастасии Заворотнюк, у которой, по некоторым данным диагностирована четвертая стадия рака мозга, ходит много слухов. По некоторым данным, она перенесла вторую операцию. "Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись", - рассказал друг актрисы Сергей Майоров. По его словам, пока Анастасия продолжает оставаться в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Через несколько часов после этого женщина, называющая себя пациенткой одного из частных московских медцентров, сообщила, что врачи делают все возможное для спасения жизни актрисы. На вопросы собеседницы, действительно ли здесь лежит актриса, она ответила утвердительно. "Четвертая степень, о чем тут говорить...", - посетовала она с грустью в голосе.

По словам пациентки больницы, как утверждают репортеры телеканала НТВ, 14 сентября Заворотнюк частично парализовало, 15 сентября ее подключили к аппарату ИВЛ. 16 сентября врачи прекратили лечение. "Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца", - заявила женщина.