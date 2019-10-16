Битва за квартиры Дмитрия Марьянова: почему вдова не допускает сына актера к наследству

Дмитрий Марьянов умер два года назад, актеру было всего 47 лет. На днях уголовное дело о его смерти было передано в суд. Следствие установило вину директора реабилитационного центра «Феникс», где Марьянов проходил курс лечения от алкогольной зависимости: Ольге Богдановой грозит до шести лет лишения свободы, судить ее будут по двум статьям - «оставление в опасности» и «оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека». Пока поклонники артиста следили за расследованием смерти артиста, на другом «фронте » развернулась ожесточенная борьба за наследство.

У Дмитрия Марьянова три наследника первой очереди: его 90-летний отец Юрий Георгиевич, 22-летний сын Даниила Марьянов и вдова 33-летняя Ксения Бик. Наследство артиста - три объекта недвижимости. Трехкомнатная квартира на Хорошевском шоссе (здесь сейчас живет вдова), однокомнатная квартира в Песчаном переулке и дача в 70 км от Москвы, где проживает отец Дмитрия Марьянова. Средняя стоимость данной недвижимости: 20 млн. руб, 10 млн.руб, 3 млн. руб. Но ни отец, ни сын актера так и не вступили в наследство, хотя после смерти Дмитрия Марьянова прошло уже 2 года.

Почему так случилось в интервью «Комсомольской правде» рассказала Виктория Крылова, адвокат Даниила Марьянова.

- Что за суды по поводу наследства актера сейчас идут?

- Вдова стала обращаться в суды в конце 2018 года с заявлением о признании ее дочери Бик Анфисы Владимировны иждивенкой. Если суд признает, что девочка была на иждивении у Марьянова, то появляется возможность включить ребенка в число наследников наравне с папой, с сыном и вдовой.

- Получается, что дочь Ксении Бик не была удочерена Дмитрием Марьяновым официально?

- Нет, дочь Ксении Бик не была удочерена Дмитрием Марьяновым. Она является дочерью другого человека. Заявления вдовы в 2018-м году оставляли без рассмотрения. Вновь с иском в суд от имени своей несовершеннолетней дочери Ксения Бик обратилась в 2019-м году. В качестве ответчиков вдова указала себя, отца и сына Дмитрия Марьянова. Официально ее заявление было принято к рассмотрению в апреле. Несколько заседаний было отложено по инициативе вдовы: то Ксения уехала, то заболела. Мы все это время вели переговоры, пытались договориться. Начиная с сентября 2018-го года Ксении предлагались варианты передачи ей большей части имущества. Лишь бы только все закончилось. Старый дедушка, который уже не зарабатывает, и парень, который еще не зарабатывает (студент) предлагают вдове взять больший кусок - только чтобы она прекратила судиться и трепать нервы старику.

Дмитрий Марьянов c сыномФото: Личный Архив

- Что сейчас происходит в суде?

- Сейчас суд отказал Ксении Бик в иске о признании ее дочери иждивенкой. Она обжалует это решение в горсуде.

- Сын пока не может пользоваться квартирой отца. Кроме недвижимости о каком наследстве еще идет речь?

- Допуска к счетам у нас ни у кого нет. Кроме того, есть транспортные средства (машина и мотоцикл), техническое состояние которых за минувшие два года, естественно, изменилось.

Пока идут суды квартирами Марьянова владеет вдова и не допускает к ним его сына. Сейчас адвокат Даниилы Марьянова ждет решения горсуда, после чего уже будет принято решение о дальнейших действиях: возможно придется добиваться через суд, чтобы сына артиста допустили к наследству.

Сын актера, адвокаты, поклонники и коллеги артиста инициировали проведение пресс-конференции. 18 октября на встрече с прессой и поклонниками они расскажут в том числе и о неизвестных моментах расследования уголовного дела о смерти Дмитрия Марьянова. На встрече сообщат, что в материалах уголовного дела есть информация о том, что Дмитрия Марьянова избили перед смертью - об этом расскажет Ольга Коротина, эксперт института им. Сербского, проводившая посмертную экспертизу.

Ксения Бик давно не общается с отцом и сыном Дмитрия Марьянова, а, узнав о проведении пресс-конференции, записала видеобращение и разместила его в социальных сетях. Женщина со слезами на глазах предположила, что на встрече родных Дмитрия Марьянова с прессой будут говорить не очень приятные вещи о ней: «Я держала удар. Вы видели, что я держалась, как могла... Но с таким количеством давления и не аргументированной лжи я справиться не смогу... Мне сообщили, что 18 числа собирается конференция. Чувствую что меня и Анфису будут публично линчевать. Наши друзья, артисты, кто верит нам и чувствует, помогите перепостом, поддержкой...»

Ксения Бик на вопрос о том, почему она затягивает суды по наследству сейчас отвечает так: «Смотрим, разбираемся. До последнего тянем, чтобы отложить судебные заседания, там история непростая, ждем, смотрим...» В одной квартире Ксения живет, а другую (по неподтвержденной информации) сдает.

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