"Они им для того, чтобы заниматься сексом": Алену Апину опять раскритиковали за откровенный клип

Алена Апина вновь отбивается от хейтров. Поводом для новой атаки злопыхателей стал провокационный клип 55-летней исполнительницы. В ролике есть кадры обнаженного тела.

Алена Апина не устает эпатировать общественность роковыми образами. Экс-солистка группы "Комбинация" часто выходит на сцену в смелых нарядах, а также публикует в блоге откровенные снимки. Певица отмечает, что "не топчется в общем потоке музыкальных видео".

На этот раз волну негодования вызвал новый клип певицы на песню "Парашюты". Ролик почти полностью мультипликационный, сама артистка появляется на экране всего два раза. Исполнительница отметила, что гордится своим клипом, работа над которым велась полгода. Однако публика не разделила восторг Апиной. В клипе есть откровенная постельная сцена. Она-то и возмутила некоторых зрителей, которые накинулась на знаменитость с гневной отповедью.

neapina Что опять за ор?

Устав терпеть поток негатива, Алена резко ответила завистникам. "Что опять за ор? Да! Я горжусь этой работой потому что я рада, что не топчусь в общем потоке музвидео... Эта работа чтобы смотреть от начала и до конца и пересматривать. Долго!.. А еще мне нравится, когда люди смотрят клип и ржут, притопывают ножкой, а потом идут по своим делам и улыбаются", - обратилась звезда к ненавистникам.

Она сообщила, что гордится тем, что за последние три года сняла пять новых клипов. "И они все разные и смелые! А то что вы увидели здесь голую писю и покрылись при этом пятнами от стыда за меня, идиотину, так писи есть у всех взрослых. И нужны они им для того, чтобы заниматься сексом. В любом возрасте. И в любом состоянии. Даже если ты уже похож на персонаж из мультика Спасибо", - заявила Апина.

Напомним, Алена Апина не раз сталкивалась с волной негодования, когда представляла откровенные видео. Так, клип на песню "Близость" взбесил хейтеров. Они писали оскорбительные комментарии в Инстаграме певицы. Однако больше всего Алену зацепила реакция ее бывшего мужа, продюсера Александра Иратова. "Он позвонил и сказал: когда я был рядом, я все-таки держал тебя в каких-то рамках. Я думал, что ты умная. Но стоило только тебе сойти с ума на гормональном уровне, как ты всем трусы показала", - вспоминала оскорбленная исполнительница.