Апина показала красавицу-дочку от суррогатной матери

Алена Апина проводит отпуск во Франции с дочерью Ксенией. 54-летняя певица вместе с наследницей, которую 17 лет назад родила суррогатная мать, наслаждается достопримечательностями Парижа.

Алена Апина впервые за долгое время показала повзрослевшую дочь Ксению. Артистка души не чает в наследнице. Мама и дочь сфотографировались на фоне Эйфелевой башни.

neapina В Париже дубак, но башенка стоит!

"В Париже дубак, но башенка стоит! Ржавенькая, но все равно крутая!", - подписала снимок исполнительница хита "Ксюша". А чуть ранее написала: "Мы с дочерью в Париж! Во все тяжкие... Мне - набраться сил, а Ксении надышаться французскими глупостями перед суровой студенческой жизнью!".

Поклонники бывшей солистки группы "Комбинация" порадовались редкой возможности увидеть ее дочь. "Красавицы наши! Хорошего отдыха!", "А вот и Ксюня, привет ей огромный", "Алена, у Вас очень красивая доченька", - пишут фолловеры.

Кстати, Алена назвали дочь Ксюшей в честь одноименной песни. Ксения родилась в браке Алены Апиной и продюсера Александра Иратова.

Девушку выносила и родила научный сотрудник. Апина девять раз проходила процедуру искусственного оплодотворения и семь лет лечилась от бесплодия, пока не познакомилась с молодой женщиной-ученым. Алена заплатила ей 25 тысяч долларов за рождение дочки. Девочка появилась на свет в семимесячном возрасте. Крестным отцом Ксении стал Борис Моисеев, а крестной матерью - подруга певицы. Три года назад Алена рассталась с Иратовым.