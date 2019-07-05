2019-07-05T03:06:28+03:00
Звезды

"Я думал, что ты умная": бывший муж напал на Алену Апину

Певица впервые рассказала о том, как переживала развод
Ольга ЛИБГАРДТ
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Алена АпинаАлена АпинаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Алена Апина впервые рассказала о том, как справлялась с нападками хейтеров после выхода скандального клипа "Близость". Звезда 90-х откровенно призналась, что ей в трудный период помогли поддержка дочери и музыка.

"Откровенный клип на песню «Близость» стал моей постразводной темой. Вот мне 50 и я знаю, что я еще прекрасна, а оценить это некому, кроме как себя любимой. Никто не похвалит. И я подумала, и решила, что что надо как-то оставить всю эту красоту в историческом пространстве", - рассказала Алена Апина в интервью писательнице и психологу Нике Набоковой.

Певица призналась, что никак не ожидала ажиотажа, который возник после выхода клипа. Артистка искренне недоумевает, за счет чего это произошло. Ведь она всю свою музыкальную карьеру выступала в супер коротких юбках. "А в клипе на песню «Люби его» и вовсе на мне был купальник. Так чего только не вывалилось оттуда. Я оголялась 300 раз и никогда с людьми ничего не было. А тут, казалось бы, показала попу. И такая реакция", - констатирует исполнительница хитов "Ксюша" и "American Boy".

Одной из причин бешеной популярности "Близости" она называет эффект так называемой реанимации. "Только на Западе за это платят миллионы, как, например, это было с Шер. Причем гарантии же никакой. Нельзя провести математические расчеты, где и как некогда популярной знаменитости выступить, что спеть, чтобы попытаться вернуться в строй. У меня это произошло все само собой. Никто этого не ожидал", - заявила Апина.

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Как послать общественное мнение куда подальше - мастер-класс от Алены Апиной
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Еще одной причиной успеха мог стать фактор возраста. "В 50 сейчас - это как раньше было в 30. Ты вроде уже не юная, но и не старая. Ты еще вполне привлекательна. Я всегда была уверена в том, что я делаю. Тут я хотела и красивости, и показать, что женщина в 50 плюс желанна. Разрушить эту философию доживания. Что жизнь закончилась. Я хотела взбодрить всех, немножко поддержать 50-летних и тех, кто старше, но при этом еще не стар. 50 плюс - это весело и здорово", - уверена Алена.

Но случилось то что случилось. Клип набрал миллионные просмотры, а в комментариях под видео началась настоящая вакханалия. Каждый день хейтеры выливали на артистку ушат грязи. "У меня выбили почву из-под ног. Я чувствовала смерть, думала, что сошла с ума в тот момент, когда все это читала. Я выходила на улицу, а за моей спиной шушукались. Меня узнавал. Это как-будто я очутилась в 90-х, когда я не могла спуститься в метро или проехать на общественном транспорте. Вот так получилось и в случае с «Близостью»", - поделилась звезда.

Однако больше всего ее шокировала реакция бывшего мужа. "Онпозвонил и сказал, мол, когда я был рядом, я все-таки держал тебя в рамках. Я думал, что ты умная. Но стоило только тебе сойти с ума, как ты всем трусы показала", - напал на нее с гневной отповедью мужчина.

Апина не скрывает, что тяжело переносила критику хейтеров. Преодолеть непростой период ей помогла дочь. "Ребенок выступил психиатром. Она просто отбирала у меня телефон, запрещая читать весь этот негатив", - вспоминает певица.

Апиной удалось вытащить себя из угла. "Всю мою жизнь, с самого детства, мне помогала музыка. Это мое лекарство, которое меня всегда лечило. Кого-то вода лечит, кого-то еще что-то, а у меня это с ушами всегда было связано. В трудные моменты нужно уметь абстрагироваться от негатива. Отключать голову. Но на все нужно время. Нужно негатив принять и отпустить. Не позволять себе погружаться в ннего. Надо минусы превращать в плюсы", - резюмировала Алена Апина.

Алена Апина - "Близость" (видеоклип) - 2017.

ИСТОЧНИК KP.RU

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