Алена Апина поделилась откровенным снимком в честь 55-летия

Алена Апина 23 августа отметит юбилей. К грядущему 55-летию певица устроила провокационную фотосессию.

Откровенным снимком Алена Апина поделилась в блоге. Исполнительница хитов "Бухгалтер" и Ксюша" предстала в черном платье с декольте до талии и смелым разрезом до бедра. Стоит отметить, что эффектный наряд подчеркнул шикарные формы артистки. Апина прекрасно выглядит, не скрывает свой возраст и говорит о том, что цифра в паспорте не сводит ее с ума.

"23 августа мне исполнится 55. Я не схожу с ума от этого. Не убиваюсь в юбилейных агониях в Кремлях и Крокусах. Не бегаю по каналам с рассказами о том ,как оно было раньше и как что-то не так сегодня. Я продолжаю жить. И радоваться, что в 55 мне интересно петь, любить чудесных и ярких людей, гордиться дочерью-студенткой, улыбаться отражению в зеркале и выкладывать такие свежие фото! А все остальное - просто цифры, мишура и чьи-то (не ваши!) правила!", - подписала снимок певица.

neapina Через дня наступит 23 августа и мне исполнится 55

Алена Апина постоянно доказывает, что после 50 лет жизнь только начинается. По ее словам, она стала более раскованной после развода с продюсером Александром Иратовым, с которым прожила 25 лет. Несмотря на решение разойтись, Алена продолжает общаться с экс-супругом ради дочери Ксении, которую родила суррогатная мать.

Артистка прославилась в 1988 году как солистка популярного в то время коллектива "Комбинация". Хиты "American Boy", "Вишневая девятка" и "Бухгалтер" знал, кажется, каждый. В 1991 году певица начала сольную карьеру и буквально взорвала чарты песней "Ксюша". Сейчас Апина продолжает активно выступать и заниматься творчеством. Певица отлично выглядит и не стесняется демонстрировать фигуру, публикуя смелые снимки в соцсети.

Артистка идет в ногу со временем и умеет удивлять. Чего только стоит ее скандальный клип "Близость", где она предстала в нижнем белье. Видео наделало много шума. "Откровенный клип на песню «Близость» стал моей постразводной темой. Вот мне 50 и я знаю, что я еще прекрасна, а оценить это некому, кроме как себя любимой. Никто не похвалит. И я подумала, и решила, что что надо как-то оставить всю эту красоту в историческом пространстве", - рассказывала Алена Апина в одном из интервью.

Певица призналась, что никак не ожидала ажиотажа, который возник после выхода клипа. Ведь она всю свою музыкальную карьеру выступала в супер коротких юбках. А в клипе на песню "Люби его" и вовсе на ней был купальник. "Так чего только не вывалилось оттуда. Я оголялась 300 раз и никогда с людьми ничего не было. А тут, казалось бы, показала попу. И такая реакция", - констатирует исполнительница.