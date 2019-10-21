Извращенец хватал Елену Проклову за интимные места

Елена Проклова много чего повидала в своей жизни. Путь красавицы-актрисы к славе был тернист и полон опасностей. Однажды ей пришлось терпеть приставания извращенца.

Елена Проклова в студии программы "Звезды сошлись" впервые выступила с откровенным признанием. Актриса рассказала о жутком случае из своей жизни. Когда ей было всего 12 лет, в темном коридоре к ней приставал педофил.

Все происходило на съемках картины "Снежная королева", где Елена сыграла Герду. "Там костюмерная была в подвале. Каждый раз приходилось идти туда и переодеваться. И каждый раз на входе в подвал меня поджидал человек из съемочной группы. Он был средних лет. Он меня хватал за интимные места", - заявила актриса.

alenaproklova Елена Проклова

Как отметила Елена Проклова, на съемках ее сопровождала бабушка. Но начинающая звезда стеснялась пожаловаться старушке на приставания незнакомца. "Я не могла бабушке пожаловаться, которая меня сопровождала на съемках картины, потому что мне было стыдно. Воспитывали нас так! Мы точно знали, что стыдно, а что не стыдно", - вздыхает Елена.

Тогда ее просто охватил ужас, который поселился в ней на долгие годы. "Эта травма детства со мной теперь на всю жизнь", - со слезами на глазах произнесла знаменитость.