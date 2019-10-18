Посол КНР: В Гонконге появились украинские элементы. И если там «хотят жить, как украинцы» по по душевому ВВП, то этой цели они рискуют достигнуть

Отвечая на вопрос «КП», посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в ходе своей пресс-конференции рассказал об «украинском следе» в протестах в Гонконге (Сянгане).

— Ситуация там ещё не затихла, во многом она ещё и осложняется. Осложняется тем, что всё больше международных сил грубо вмешивается в дела Гонконга. По достоверной информации, там появились украинские элементы. Вроде бы они ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят: «Мы хотим так жить, как украинцы». Видите, как смешно? В Гонконге подушевой ВВП — около $20 тыс. [по другим оценкам — до $60 тыс., тогда как на Украине, в зависимости от методик подсчёта, — лишь $8-10 тыс. — ред.]

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Фото Сергей Бобылев/ТАСС

Конечно, цели сепаратистов достигнуты не будут. Но вот эта их цель — «жить на уровне Украины» — вполне достижима. Гонконг больше века, до конца 1998 года, был [британской] колонией. Тогда о правах человека почему-то никто не говорил. А сейчас — налёты на полицейских, порча объектов инфраструктуры… Это бандиты! — уверен дипломат.

— Администрация Сянгана приняла постановление, запретив демонстрантам носить маски. Такие нормы есть в США и других странах. Но нас критикуют. А вы посмотрите, что в Испании сейчас происходит (массовые протесты сторонников отделения Каталонии — прим. ред.). Запад говорил: мы можем взять пример у сянганцев. И сам получил то, что поддерживал, — подводит итог Чжан Ханьхуэй.

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