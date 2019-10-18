2019-10-18T14:04:06+03:00
Происшествия

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев

Решение было принято из-за отказа от медосвидетельствования. Вопрос о наркотиках не снят [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Актриса Наталья Бочкарева.Актриса Наталья Бочкарева.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Ближайшие полтора с лишним года актриса Наталья Бочкарева будет передвигаться по городу только на метро или на такси. Ее лишили водительских прав.

Напомним, «Кадиллак», который вела звезда сериала «Счастливы вместе», в ночь на 28 сентября гаишники остановили на Стромынке. Поведение женщины показалось инспекторам странным и ей предложили пройти медосвидетельствование. Бочкарева отказалась. А потом сама призналась, что прячет в трусиках пакетик с неким веществом. Его отдали на экспертизу. Оказалось, - кокаин...

Сегодня в судебном участке мирового судьи №105 района Сокольники разбирали административное дело об отказе от медосвидетельствования. С точки зрения закона, это фактически означает, что водитель признался: машину он вел нетрезвый.

Ни сама Бочкарева, ни ее адвокаты на суд не приехали. Хотя актрисе, как рассказал судья Игорь Макеев, о заседании сообщали заранее - телеграммой.

- Наталья Бочкарева признана виновной по административной статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - рассказала «КП» пресс-секретарь Преображенского суда Москвы Александра Савельева. - Она оштрафована на 30 тысяч рублей. Кроме того, женщина лишена водительских прав на 1 год и 8 месяцев.

Актриса пока историю с лишением прав не комментирует, на телефонные звонки не отвечает.

Напомним, параллельно полиция расследует уголовное дело, возбужденное после того ночного задержания Бочкаревой. По статье «Незаконный оборот наркотиков» до 3 лет тюрьмы.

Новое видео задержания Натальи Бочкаревой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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