Скрывала от всех серьезные проблемы: Наталья Бочкарева внезапно исчезла

Соседи Натальи Бочкаревой бьют тревогу. Звезда сериала "Счастливы вместе" после недавнего скандала с наркотиками перестала выходить на связь, не появляется дома и под покровом ночи вывезла все вещи из собственной студии. Меж тем мало кто знает, что актрису преследовали жизненные неурядицы.

Наталья Бочкарева в настоящее время находится под подпиской о невыезде. В отношении актрисы, которую задержали с кокаином, возбуждено уголовное дело, идет следствие. В лучшем случае Бочкарева отделается штрафом до 200 тысяч рублей. В худшем - звезде грозит до трех лет лишения свободы.

"В данном случае суд учтет то, что она добровольно выдала запрещенные средства. Что касается найденного при ней наркотика, то указанный размер - 0,69 г - предполагает срок лишения свободы до трех лет. Но она может быть освобождена от наказания, если суд признает ее зависимой от наркотиков и она добровольно согласится пройти лечение. Таким образом суд может отсрочить наказание вплоть до пяти лет на время лечения либо вообще освободить от наказания", - заявили юристы.

Близкие Натальи считают, что жизненные неурядицы буквально преследовали звезду. А она скрывала от всех свои проблемы. Дочь простых рабочих в 19 лет осталась круглой сиротой и сама была вынуждена зарабатывать себе на хлеб. После переезда в Москву ее утвердили на роль Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе". Она стала хорошо получать и прославилась на всю страну.

После того как карьера пошла в гору, она встретила любовь и вышла замуж за адвоката Николая Борисова. Наталья родила двоих детей, несмотря на диагноз врачей "бесплодие". Но отношения с мужем не сложились. Они развелись.

Наталья пропадала на съемках, чтобы обеспечивать семью. В один из таких дней квартиру звезды ограбили. Воры украли деньги и драгоценности. Общий ущерб составил шесть миллионов рублей.

Соседи в одни голос твердят - грабители не взламывали двери, не разбивали окна. "Воры же через дверь вышли, то есть у них были ключи", - поделились информацией соседи артистки в эфире программе "Звезды сошлись".

Они также обеспокоены ее внезапным исчезновением. Раньше Наталью можно было часто встретить возле дома. "Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров. На звонки не отвечает, дверь не открывает и не водит детей в школу", - разводит руками соседка звезды.

Актриса не только перестала выходить на связь, но и отменила все мастер-классы в собственной студии, которую открыла для одаренных детей. По словам охранника заведения, недавно Бочкарева забрала часть вещей и больше не появлялась. "Вчера в два часа ночи все вывезли отсюда", - вспоминает сотрудник школы.

Меж тем некоторые коллеги по сцене говорят, что в жизни Бочкаревой появился новый возлюбленный. Она даже выходила в свет с Романом. Поговаривают. что дело даже шло к свадьбе. Но что-то пошло не так.

Напомним, сотрудники ГИБДД 28 сентября остановили автомобиль, за рулем которого, по некоторым данным, была Наталья Бочкарева, для проверки документов. Полицейские обратили внимание на странное поведение женщины. Они спросили, не употребляла ли та запрещенные вещества. Та не стала отпираться и рассказала о спрятанной у себя в трусах купюре с кокаином. Источники в правоохранительных органах уверяют, что задержанная - Наталья Бочкарева. Сама артистка опровергла эту информацию, а позже обратилась к поклонникам. Позже актриса сорвала "Прямой эфир" Андрею Малахову. Наталья должна была стать главной героиней программы и рассказать о том, что же с ней произошло на самом деле. Но на передачу не пришла. Ее близкий друг сообщил, что у Бочкаревой на фоне громкого скандала парализовало половину лица. Также сообщалось, что Наталья до конца не понимает, что с ней произошло.