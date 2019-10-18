Тайны Анастасии Заворотнюк: побег из дома, фиктивный развод и мания преследования

Недуг «прекрасной няни», о котором судачат последние несколько месяцев, ее близкие подтвердили лишь недавно.

- Есть болезнь и цель ее победить, - кратко написала в соцсетях дочь артистки Анна Заворотнюк.

Столь долгого молчания семьи, из-за которого слухи росли как снежный ком, поклонники не поняли. Мол, у публичной личности не может быть секретов. Хотя Анастасия, несмотря на известность, всегда тщательно оберегала личную жизнь от чужих глаз...

Волгоградский секрет

О том, что семья артистки жила в Волгограде, актриса с своих интервью никогда на упоминала — считается, что Заворотнюк всю жизнь провели в Астрахани. Но волгоградские театральные старожилы рассказывают: ее родители переехали в город-герой, когда Насте не было и двух лет. Отца Юрия Андреевича пригласили работать на местное телевидение оператором, а мама Валентина Борисовна устроилась в волгоградский театр юного зрителя. Однако, всего через пару лет родители Насти без предупреждения собрали чемоданы и отбыли обратно в Астрахань.

a_zavorotnyuk Счастье - это когда рядом все самые главные. Моя дорогая мамочка, самый лучший муж, мои такие разные и бесконечно любимые дети

- Думаю, на это были особые причины, - уверен сотрудник ТЮЗа, пожелавший сохранить анонимность. - Когда пришла Валя Заворотнюк, в театре уже была ведущая актриса - Наталья Рязанова, которая первой из местных артисток получила звание заслуженной в РСФСР. Заворотнюк тоже выбилась в первый эшелон: за два года она сыграла в трех спектаклях и репетировала четвертый — тогда это считалось большим успехом. Открыто соперницы никогда не конфликтовали, но две примы в театре ужиться не могут. Возможно, Валентина решила уехать в Астрахань, чтобы там стать единственной звездой.

Так и вышло. А пока Заворотнюк-старшая блистала на астраханских подмостках, ее соперница двинулась дальше — вскоре Рязанову пригласили в Москву, в Российский академический молодежный театр.

Сбежала из дома, чтобы стать актрисой

Юная Настя, хоть и росла в творческой семье, с профессией определилась не сразу. Все детство девочка провела у мамы на работе - в астраханском ТЮЗе, параллельно занималась танцами, музыкой и участвовала в конкурсах чтецов. Казалось бы — прямая дорога в артистки, ан нет: выпускница Настя, «наевшись» театрального закулисья, решила получить приземленную профессию и поступила в астраханский пединститут на исторический факультет. Плюс родители настояли — папа Юрий Андреевич буквально дрожал над дочкой, и никуда ее не отпускал. Однако, через год студентка Заворотнюк поняла — это совсем не то, что ей нужно. И тогда примерная девочка Настя решилась на обман.

- Я сбежала в Москву, сказав маме с папой, что еду на практику, на археологические раскопки, - вспоминала актриса в одном из интервью. - Сдала экзамены сразу и в ГИТИС, и в Школу-студию при МХАТ имени Чехова. Выбрала МХАТ, курс Авангарда Леонтьева, и ни разу об этом не пожалела. А сразу после выпуска, в 1993 году, меня сразу пригласили в пять театров, и я пошла в театр-студию Олега Табакова.

Дважды разводилась с мужем

Еще один семейный секрет Анастасии — развод со вторым мужем-бизнесменом, владельцем автотехцентра Дмитрием Стрюковым. По официальной версии, разошлись они в 2006 году, когда у актрисы разгорелся служебный роман с партнером по «Няне» Сергеем Жигуновым. Но на самом деле это был уже второй развод пары.

Говорят, когда к Заворотнюк пришла популярность (и соответственно, повышенные гонорары), супруг сильно ревновал к ее успеху, переживал, что больше он не кормилец семьи. Якобы потому и расстались.

Еще один семейный секрет Анастасии — развод со вторым мужем-бизнесменом, владельцем автотехцентра Дмитрием СтрюковымФото: Архив "КП"

- Да, они официально разводились! - подтвердила однажды мама Заворотнюк Валентина Борисовна. - Но ненадолго: вскоре опять пошли в ЗАГС и расписались.

А вот у Стрюкова, который очень болезненно принял их разлад, своя версия событий:

- Это был фиктивный развод, - уверял в свое время бизнесмен. - Ради квартиры, которую она могла получить в театре Табакова, если бы была не замужем. Но потом между Табаковым и Настей случился конфликт из-за того, что она сорвала спектакль ради съемок в «Няне». После этого их сотрудничество закончилось.

Страдала манией преследования

Мало кто знает, что роль Вики Прутковской из сериала «Моя прекрасная няня», подарившая актрисе всенародную славу и любовь, обернулась для нее большими проблемами. Заворотнюк оказалась не готова к вниманию папарацци, которые караулили звезду на каждом шагу и сочиняли про нее небылицы. Каждый новый партнер Анастасии автоматом записывался в ее любовники, каждый выход в свет обрастал сенсационными подробностями — в итоге у артистки развилась мания преследования.

- Я была загнана в угол, страх был просто невыносим, - лишь однажды решилась на откровения Настя. - Я перестала выходить из дома, доверяла только семье и паре подруг. Если надо было где-то появиться, надевала шляпу и огромные очки, и все равно боялась, что меня узнают.

Роль Вики Прутковской из сериала «Моя прекрасная няня», подарившая актрисе всенародную славу и любовь, обернулась для нее большими проблемами

Так продолжалось четыре (!) года, и несмотря на панику, Заворотнюк игнорировала психотерапевтов. После развода со вторым мужем Дмитрием Стрюковым актриса обожглась на одном из таких специалистов, который просто выкачивал деньги, ничем не помогая. Изменилось все лишь когда Анастасия встретила фигуриста Петра Чернышева — именно он сумел вытащить актрису из тяжелой депрессии.

Дочь «попила крови»

Красавица и умница Аня Заворотнюк (в 17 лет девушка официально взяла фамилию матери вместо отцовской — Стрюкова) далеко не всегда была идеальной дочерью. Если посмотреть на светлые и праздничные фото с венчания Анастасии и Петра Чернышева 11 лет назад, девочка-подросток выделяется на них черным пятном. Даже в церковь (!) юная Аня пришла в готическом наряде с огромным крестом на груди. Оказывается, с 12 до 14 лет у дочери актрисы был бзик по аниме и субкультуре готов.

- Она носила тяжелые армейские ботинки с шипами, металлические ошейники, черные платья, - рассказала «КП» одна из коллег Заворотнюк по актерскому цеху. - Стала угрюмой и нелюдимой, перестала фотографироваться с родителями, бросила школу. Настя не жаловалась, но на нее было больно смотреть.

anna_zavorotnyuk Спасибо за нереальный макияж и укладку

Прошло это только со временем — ближе к 16 годам Аня расцвела — отрастила волосы, стала наряжаться в коротенькие платьица. А еще извинилась перед мамой.

- Прости, мамочка, что столько выпила твой крови, - раскаялась девушка в одном из интервью.

Неизвестная племянница

Старший брат Анастасии Святослав Заворотнюк, с которым она была очень дружна, ушел из жизни в прошлом году в возрасте 52 лет. У него осталась 27-летняя дочь Полина, сейчас уже круглая сирота — мама девушки умерла спустя несколько месяцев после мужа.

Полина Заворотнюк решила сама пробиваться в жизни, без шлейфа «родственницы звезды»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Маленькую Полю, которая ненамного старше ее дочери Анны, «прекрасная няня» обожала: всегда щедро одаривала подарками, брала с собой в путешествия. Еще 10 лет назад племянница периодически мелькала в семейных видеоинтервью актрисы, например, в популярной передаче «Пока все дома». Но публичность ее не интересовала — повзрослев, Полина Заворотнюк решила сама пробиваться в жизни, без шлейфа «родственницы звезды». Отучилась на журналиста, устроилась на телевидение — работала на канале «Пятница», затем в небольшой кинокомпании. Сейчас девушка прессой не общается и свое родство с «прекрасной няней» старается не афишировать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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