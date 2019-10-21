2019-10-21T15:53:46+03:00
Происшествия

СК России опубликовал видео эксгумации тел семьи депутата Раменского района

Перед тем, как закопать тела на четырехметровую глубину, бандиты добивали своих жертв выстрелами в голову
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Перед тем, как закопать тела бандиты добивали своих жертв выстрелами в головуПеред тем, как закопать тела бандиты добивали своих жертв выстрелами в головуФото: Следственный комитет России
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Следственная группа и криминалисты СК России, МВД и ФСБ России провели масштабные работы по розыску тел на краю села Малахово в Раменском районе Подмосковья. Трактористу пришлось снимать землю на территории 2 тысяч квадратных метров, и через 12 дней, на глубине – 10 метров следственной бригаде удалось найти останки депутата Законодательного Собрания Раменского района Татьяны Сидоровой, ее 73-летнего мужа Владимира, 28-летнего сына Александра и старшей сестры Зинаиды. Все они значились как без вести пропавшие с февраля 2012 года.

- Имеются основания полагать, что это похищенные и убитые семь лет назад депутат Законодательного Собрания Раменского района, а также ее муж, сын и сестра. Подозреваемые в совершении тяжкого преступления задержаны, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Перед тем, как закопать тела бандиты добивали своих жертв выстрелами в голову Фото: Следственный комитет России

Перед тем, как закопать тела бандиты добивали своих жертв выстрелами в головуФото: Следственный комитет России

В Следственном комитете России уточнили, что представитель законодательной власти Подмосковья со своим супругом также руководили ЗАО «Племзавод Раменское». В него входило большое тепличное хозяйство.

- В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России продолжается расследование уголовного дела о преступном сообществе Шишканова. По версии следствия, генеральный директор ЗАО «Племзавод Раменское» со своей семьей были устранены членами преступного сообщества по указанию Олега Медведева (уголовная кличка - Шишканов - прим.ред.) за отказ передать земельные участки, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Бандиты даже не польстились на дорогие ювелирные украшения Фото: Следственный комитет России

Бандиты даже не польстились на дорогие ювелирные украшенияФото: Следственный комитет России

Представитель ведомства отметила, что по изъятым человеческим останкам и пулям назначены все необходимые экспертные исследования, в том числе направленные на установление причин смерти людей. Перед тем, как закопать тела бандиты добивали своих жертв выстрелами в голову. Они даже не польстились на дорогие ювелирные украшения, которые носили члены семьи депутата.

В настоящее время 9 фигурантов этого уголовного дела: Олег Медведев (уголовная кличка - Шишкан - прим. ред.), Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин находятся под стражей. Следователи СК России продолжают выяснять роль каждого бандита, а также проверяется их причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности.

Обнаружены тела 4 жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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