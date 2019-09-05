Воры в законе начали отрекаться от своих корон

Весной этого года Госдума приняла закон «Об ужесточении ответственности за создание организованных преступных группировок (ОПГ)». В МВД документ называют ударом по криминальной верхушке. В нем реальные сроки предусмотрены даже «за сам факт лидерства в преступной иерархии». От 8 до 15 лет. А за участие в собраниях лидеров ОПГ (читай - сходках) будут давать еще круче - от 12 до 20.

В июле сотрудники ФСБ задержали Олега Медведева. Он же Олег Шишканов. Он же Шишкан. Еще в 80-е, 18-летним, получил 10 лет за убийство (по распространенной версии - сел вместо старших товарищей). В 1992-м был коронован. Его основные бизнес-интересы лежали в Раменском районе. В частности, активно помогал футбольной команде «Сатурн», которая в 2000-х даже играла в Высшей российской лиге. Шишканова-Медведева называют человеком с большим авторитетом. После посадки «короля воров» Шакро Молодого имя Шишкана называли в числе основных претендентов на место главного. И вдруг его задерживают...

Олег Шишканов (в капюшоне) в определенных кругах больше известен как Олег Раменский. Фото: Дмитрий ЛЕБЕДЕВ/Коммерсантъ

Обвинение предъявлено по нескольким статьям. В том числе Шишканова в следствии считают заказчиком убийства директора племзавода «Раменское» Татьяны Сидоровой и ее семьи (четверо человек пропали в 2012 году, их до сих пор не нашли). Среди статей есть и новая - 210.1 УК РФ, «занятие высшего положения в преступной иерархии».

С ИСКОМ В СУД...

Следом произошли еще два интересных события, которые почти наверняка связаны с ужесточением УК.

Московский предприниматель Амирхан Муцоев обратился с иском в Хамовнический суд. Он потребовал, чтобы содержащуюся в интернете информацию о том, что он является вором в законе, признали не соответствующей действительности. Главный источник этой информации - сайт «Прайм-Крайм», который ведет базу по законникам и регулярно пишет новости по этой части криминального мира.

- Суд удовлетворил иск гражданина Муцоева, - сообщил «КП» помощник председателя Хамовнического суда Ираклий Сохадзе. - Роскомнадзор должен проконтролировать, чтобы информация была удалена.

В свою очередь сотрудники «Прайм-Крайм» уверяют, что база воров в законе создана по материалам милицейских (полицейских) картотек. И даже приводят карточку: Муцоев Амирхан Аликоевич, 57 лет, уроженец Тбилиси.

...И С ЗАЯВЛЕНИЕМ К РУКОВОДИТЕЛЮ ГУ МВД

Или вот еще история. В конце августа стало известно, что 57-летний вор в законе Муха Люберецкий (по паспорту - Олег Мухаметшин) написал неожиданное заявление на имя руководителя ГУ МВД по Москве Олега Баранова.

На оперативном видео - немолодой мужчина.

«- Суть заявления озвучьте, - просит стоящий за кадром сотрудник полиции.

- Что я не являюсь... - Мухаметшин говорит очень тихо и медленно. - ...криминальным авторитетом, вором в законе и так далее.

- Вы отказываетесь от данного статуса?

- Да я его никогда и не имел, откровенно говоря.

- В связи с чем вы отказываетесь?

- Просто я себя таким не считаю».

Мухаметшин коронован еще в 90-х. Много раз сидел (подделка документов, разбой, хранение оружия).

Олег Мухаметшин. Татуировки в виде звезд означают, что человек не подчиняется тюремному режиму. Фото: primecrime.ru

- Муха всегда считался идейным вором, который придерживался всех традиций, - говорит криминалист Михаил Игнатов, в 90-е - сотрудник московского УБЭПа, подразделения, боровшегося с оргпреступностью. - Поэтому я удивлен. Возможно, с возрастом он просто устал «играть в тюрьму», решил встретить старость, попивая чаек и нянча внуков?

- Со стороны криминального мира за такое могут быть какие-либо «санкции»?

- Воров, которые потеряли свой статус, называют прошляком. Для Мухаметшина хорошо, что он сам сделал такое заявление. Плохо было бы, если бы его на сходке раскороновали. А так... Прошляк теряет все привелегии, весь авторитет.

ВОРОМ СЕБЯ НЕ СЧИТАЮ - Олег Мухаметшин (Муха Люберецкий) 05.08.19 Москва.ВОРОМ СЕБЯ НЕ СЧИТАЮ - Олег Мухаметшин (Муха Люберецкий) 05.08.19 Москва

ВСЕ РАДИ ЛЮБОВНИЦЫ-ЧИНОВНИЦЫ?

Редактор сайта «Прайм-Край» Виктория Гефтер считает, что заявление Олега Мухаметшина нельзя воспринимать всерьез.

- У Мухи уже несколько лет роман с чиновницей, которая сетует, что он ее компрометирует. Вот для нее, как говорят, и был разыгран этот спектакль с заявлением.

- Как такие действия Мухаметшина оценили в воровском сообществе?

- Ничего подобного в новейшей истории не припоминаю. Вообще никакие отречения не приветствуются. Тем более письменные. Не говоря уже о видео. Если речь идет о настоящем отречении, то по процедуре вор сначала уведомляет воров. Потом - полицейских, если спросят. Но не наоборот. Насколько известно, воров Муха ни о чем таком в курс не ставил.

После ужесточения сроков для лидеров криминальной верхушки некоторые из них начали отказываться от своего статуса. Фото: кадр из фильма

- Могут у Мухаметшина найтись последователи, которые вот так же потекут в отделы полиции с аналогичными заявлениями?

- Не потекут. Потому что эти заявления в долгосрочной перспективе ни от чего не спасают (см. «Мнение эксперта»).

- Арест Олега Шишканова стоит расценивать как запуск большого процесса и войны против воров в законе?

- Безусловно. Процесс над Шишканом будет громче, чем суд над Шакро.

Только цифры.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Если есть за что - посадят»

- Я, честно говоря, не вижу никакого смысла в подобных действиях, - говорит криминалист Михаил Игнатов. - Какие дела за кем числятся - полицейские ведь не из интернета берут. Есть большая картотека, которая ведется еще с советских времен. И там, кстати, нет термина «вор в законе», там указывается: «занимает высшее место в криминальной иерархии». Вся эта информация доступна только некоторым специфическим отделам полиции. В карточках - где и за что сидел, связи с другими преступными лидерами, кто и когда короновал. Так что, если за воров в законе действительно по-серьезному взялись, удалением информации из интернета ничего не добьешься. Если есть за что - посадят.

При этом, по словам эксперта, одной только борьбой с законниками всех проблем с криминалом не решить.

- Они контролируют лишь часть этого мира. Но есть ведь и обычные преступные группировки. Например, в 90-е воры в законе вообще были на втором плане. На верхушке криминального мира были ОПГ, их авторитеты. Воров привлекали только иногда для решения спорных вопросов, но никакого влияния на рядовых членов банд они не имели. И никто из лидеров преступных группировок не хотел получать статус вора в законе. Тому же Сильвестру (Сергей Тимофеев, главарь ореховской ОПГ, его машину взорвали в 1994-м. - Авт.) не раз предлагали, но он отказывался. Поэтому я надеюсь, что борьбу с организованной преступностью будут вести по всем фронтам.

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