Бывшую жену Степана Меньщикова из "Дома-2" бросил женатый любовник

Степан Меньщиков и Евгения Шамаева, кажется, смогли простить друг другу старые обиды. А все потому, что участник "Дома-2" поступил как настоящий мужчина.

В 2017 году Степан Меньщиков неожиданно объявил о разводе с Евгенией Шамаевой. От судьбоносного шага его не остановило даже наличие двоих детей.

Полгода назад Женя познакомилась с мужчиной. Однако идиллия в этих отношениях неожиданно закончилась. "Я рассталась с бойфрендом. Не хочу называть его имя. Причина в том, что он женат. Его семья, конечно, знала о нашей связи. В итоге он сделал выбор в пользу жены и детей", - цитирует Евгению "СтарХит".

На помощь Шамаевой в столь трудный час пришел бывший муж. Меньщиков пустил Женю и детей пожить в его квартире в Подмосковье. "Степан сейчас живет в Москве, в эту квартиру приезжает крайне редко. Мы с детьми здесь временно. Как только появится возможность, сразу съедем", - заверила бывшая жена звезды "Дома-2".

Мать-одиночка с двумя детьми бодрости духа не теряет. Евгения уверена, что испытания, выпавшие на ее долю за последние годы, были не напрасны. Что касается отношений с Меньщиковым, то сходиться с ним она не собирается.

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"Готова общаться и дружить... Он все такой же экспрессивный человек, у него бывают эмоциональные вспышки. Я не могла мириться и с его разгульным образом жизни, поэтому, наверное, мы в итоге и разошлись", - резюмировала Евгения.