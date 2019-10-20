2019-10-20T23:38:37+03:00
Звезды

Звезда"Дома-2" ослепла на один глаз

У Ольги Сокол был бурный роман с Александром Гобозовым на проекте
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга СоколОльга СоколФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ольгу Сокол по праву называют одной из ярких участниц "Дома-2". Она пришла на проект в 2008 году, когда ей было всего 18 лет. Наивная девушка искала любовь всей своей жизни. Вскоре у нее случился роман с Александром Гобозовым. Однако после ухода за периметр ребята расстались, а у Ольги возникли большие проблемы со здоровьем.

"Это очень болезненная для меня тема. У меня отслоение сетчатки, запущенный случай. Я ослепла на один глаз", - призналась Ольга Сокол.

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По ее словам, после хирургического вмешательства зрение вернулось на 100%. Но через несколько недель опять упало. "Причем происходило это резко и очень быстро". - цитирует ее "СтарХит".

Сейчас ситуация ухудшилась. "Я снова теряю зрение. Левым глазом вижу, а вот правым практически ничего не могу разобрать. Знаю, что нужно обратиться к врачу, пройти обследования, но боюсь", - поведала звезда "Дома-2".

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Сейчас она живет в Краснодаре и о возвращении на шоу даже не думает. Ведь блондинка счастлива в браке. "Был период, когда я жалела о том, что участвовала в проекте, но сейчас это прошло. Понимаете, мне тогда было 18 лет, совсем еще ребенок. Когда мне говорили на площадке, что нужно скандалить, я начинала орать, истерить... Считаю «Дом-2» определенным жизненным этапом, опытом, а любой опыт - это хорошо", - уверена Сокол.

Она ни с кем из проекта не общается. "С близкими о «Доме-2» не разговариваю. В моем окружении это не принято", - заключила Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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