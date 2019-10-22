Эрдоган приехал к Путину с вопросительным знаком

Российские журналисты в упорной борьбе, но все же проиграли иностранным в «ажиотаж-матче» на встрече Путина и Эрдогана в Сочи со счетом 68:70. Россиян на пресс-конференцию после переговоров президентов России и Турции аккредитовалось на два человека меньше, но общее число - 138 журналистов — было рекордным для резиденции в Бочаровом ручье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/739417" frameborder="0"></iframe> Президент Турции Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с Путиным.

По просьбе турецкой стороны, встреча президентов России и Турции была назначена как можно раньше по времени - Эрдоган очень хотел вернуться домой до окончания срока 5-суточного перемирия, объявленного турецкими военными на северо-востоке Сирии.

И когда Владимир Путин вышел на крыльцо своей резиденции, чтобы встретить гостя, у Эрдогана оставалось не все лишь девять часов. К визиту в Россию он подошел настолько серьезно, что перед вылетом из Анкары дал целую пресс-конференцию, в ходе которой пообещал продолжить военную операцию, если его требования не будут удовлетворены. Правда, в основном требования адресовались Вашингтону, а не Москве.

- В ходе визита в Россию будут обсуждены шаги по выводу террористов РПК и ОНС с территорий, подконтрольных режиму Асада, - вспомнил Эрдоган про курдские партии, с которыми он воюет не первое десятилетие. - В будущем в Сирии нет места для террористов РПК и ОНС. Надеемся, что благодаря сотрудничеству с Россией удастся ликвидировать угрозу терроризма и сепаратизма в регионе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед началом переговоров не взялся предсказывать, сколько они продлятся.

- Они будут трудные и небыстрые, - констатировал он очевидное. И в самом деле, продолжение или отмена военных действий — все это требует очень серьезного обсуждения.

Эрдоган несмотря на краткосрочность визита привез с собой очень внушительную делегацию — от главы МИДа и минобороны Турции до министра финансов.

- Ситуация в регионе очень острая, мы все это видим, понимаем, - заявил Путин, когда два лидера пожали друг другу руки и уселись в кресла перед телекамерами. - Думаю, наша встреча сегодня, наши консультации очень востребованы. Хочу выразить надежду, что тот уровень российско-турецких отношений, который достигнут за последнее время, сыграет свою роль в урегулировании всех сложных вопросов в регионе. И позволит найти ответы на все, даже очень сложные вопросы в интересах как Турции, так и России, в интересах всех стран региона.

После этого прессу попросили из зала, лидеры остались наедине друг с другом и вопросительными знаками Эрдогана.

Пресс-конференция Путина и Эрдогана по итогам переговоров в Сочи.

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