Откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо

Хорошо живем! За год в России резко выросло число долларовых миллионеров — 264 тысяч человек против 172 тысяч - в прошлом году. Приросли мы и миллиардерами — 110 россиян (в 2018-м было 74). Богачей по всей планете подсчитал солидный швейцарский банк Credit Suisse.

В то время, когда всеми вместе взятыми отечественными толстосумами можно заселить немалый город, такой как Таганрог, Сыктывкар или Комсомольск-на-Амуре, все же бедняков у нас намного больше - 18,6 миллиона (12,7% всего населения страны) — их доходы ниже прожиточного минимума.

Экономист Никита Кричевский считает, что богатство россиян рейтингами не измеришь.

- Настоящие долларовые миллиардеры и самые богатые люди в стране никогда не засветятся ни в каких рейтингах, - говорит он. - У нас главное - кто контролирует активы, а не кто ими формально владеет. Поэтому главные богачи в стране - некоторые бюрократы, силовики и банкиры.

Но и официальный уровень бедности, по мнению Кричевского, у нас завышен.

- По квартирам мы самая обеспеченная нация мира. Более 80% населения страны живут в собственных квартирах, а не в арендах, - загибает экономист пальцы. - В этом году пассажиропоток на авиарейсах вырос на 11%. И это на фоне роста цен на билеты. Откуда деньги? А дело в том, что в официальных показателях не учитывают «серые» доходы и натуральное хозяйство. Никто не говорит, что у нас в стране сплошные богачи, но и говорить, что у нас страна нищих тоже нельзя.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах считает методика расчета Credit Suisse заслуживает критики, которой подвергается регулярно.

У нас главное - кто контролирует активы, а не кто ими формально владеет. Поэтому главные богачи в стране - некоторые бюрократы, силовики и банкирыФото: Тимур ХАНОВ

- Методики подсчета из серии «на заборе написано», хотя делает это солидный банк, - убежден Табах. - Считают активы, но не учитывают, какими кредитами они обеспечены. Заводы, газеты пароходы могут быть они заложены, как большинство активов наших крупных компаний. Оценка рыночная. В условиях стабильного рынка, укрепляющегося рубля, растущих прибылей у компаний будет больше миллионеров и миллиардеров - к гадалке ходить не надо. По аналогии с тем, что Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овес и сено. Сейчас рынок «прет», а через несколько месяцев или год рынок развернется в другую сторону, как было в 2008 или в 2015 году. И у миллиардеров и миллионеров рынок «полетит». Рост числа богачей не говорит ни о успехах в экономической политике, ни о чем другом.

По словам экономиста, проводимая политика и внешняя конъюнктура не дает большого роста доходов и население это ощущает. При этом у компаний деньги есть, стоимость их активов увеличивается. Все это создает большее социальное напряжение.

- У нас разрыв между богатыми и бедными, действительно, высокий, хотя у некоторых стран он больше, к примеру, в Бразилии. Неравенство в России сопоставимо с США, с Китаем.

НАГЛЯДНО

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НЕРАВЕНСТВО В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Какой долей национального богатства владеет 10% самых состоятельных людей страны:

- В Китае - 60%

- В США - 76%

- В России - 83%

(По данным Global Wealth Report от банка Credit Suisse).

Экономист Никита Кричевский также назвал эти рейтинги лукавством.

- Настоящие долларовые миллиардеры и самые богатые люди в стране никогда не засветятся в рейтинге Форбс, хотя заняли бы все первые строчки, - говорит он. - В нашей стране принципиальном моментом в любом бизнес-управлении является не сам факт обладания богатством, а возможность контролировать производственные активы. Контролирование собственности это ключевой, если не главный вопрос. Поэтому крупнейшими богачами в стране у нас являются не формальные или фактические собственности предприятия, бюрократия и представители силовых структур и крупнейшие банкиры. Вот это настоящие чемпионы.

По словам Кричевского, данные о росте числа богатых только на бумаге и не отражают реальное положение дел. А бедные всегда будут и есть даже в самом продвинутом обществе, где просто другой уровень бедности.

- Если в 90-х значительная часть населения перебивалась макаронами с постным маслом, то теперь показатели бедности значительно возросло, - приводит пример эксперт. - С одной стороны население особо богаче не стало, но в стране 40 млн. автомобилей на 146 млн. населения. По квартирам мы самая обеспеченная нация мира. Более 80% населения страны живут в собственных квартирах, а не в арендах. И за январь-сентябрь пассажиропоток авиакомпаний вырос на 11%. 98 млн. человек прокатилось за год. Откуда деньги? И это на фоне роста цен на билеты. Прибедняться в нашем менталитете.

В этих показателях не учитываются «серые» и натуральные доходы. А «серая» экономика у нас 40% ВВПФото: Анастасия ОСИПОВА

Около 13 % бедных - цифры ненормальные. Но масштабы бедности сильно преувеличены. В этих показателях не учитываются «серые» и натуральные доходы. А «серая» экономика у нас 40% ВВП, пусть даже 34%. Никто не говорит, что у нас в стране сплошные богачи, но и говорить, что у нас страна нищих тоже нельзя. Правильно ли, что у нас так много миллиардеров? Нет вне всякого сомнения. Но это объясняется тем, что у нас показатели бумажные, рынок растет и рубль укрепился.