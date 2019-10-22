Шойгу заявил о необходимости дополнительных сил для патрулирования границы в Сирии

СЕГОДНЯ 21:24 2019-10-22T21:28:00+03:00

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу оценил итоги переговоров в Сочи. По предложению российской стороны состоялось обсуждение сирийского вопроса. Владимир Путин беседовал за закрытыми дверьми с турецким лидером 6,5 часов. После объявлено о подписании меморандума. Глава МИД Сергей Лавров зачитал документ и заявил, что фактически спецоперация «Источник мира» завершается. Но для этого важно, чтобы стороны конфликта выполнили условия договора.

Один из пунктов меморандума посвящен участию российских военных в патрулировании сирийской территории у границы с Турцией.

- Потребуется дополнительная техника для патрулирования, все-таки граница достаточно протяженная, и патрулирование должно быть серьезным и основательным для того, чтобы там действительно не допустить каких-то серьезных инцидентов, тем более что патрулирование будет совместным, - приводит слова главы Минобороны России РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU