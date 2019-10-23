Тина Канделаки: Муж оказался самым бесстрашным из моих поклонников

В последнее время имя Тины Канделаки чаще мелькает на страницах «Форбс», чем в светской хронике. На пике карьеры телеведущая вдруг посвятила себя строительству собственной бизнес-империи. Сейчас Тина - владелица клиники красоты, основатель косметического бренда Ansaligy, генпродюсер спортивного канала «Матч-ТВ» и хозяйка ресторана.

И это далеко не все, поскольку Тина успевает писать книги о красоте и недавно стала ведущей утреннего шоу на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru).

Отказалась от корпоративов

- Почти у всех звезд бизнес-проекты заканчивались крахом. Даже Алла Пугачева сетует, что бизнесмен из нее не вышел. Кто вам помог поверить в свои силы?

- Я всегда искала способы как можно дольше сохранить внешность. Так десять лет назад у меня открылась клиника. Клиника с долгами осталась мне после развода. Я их выплатила, и вместе с Линдой - моей ближайшей подругой - мы стали ее развивать. Долгое время я даже не доставала дивиденды и все, что зарабатывала, вкладывала в косметические новинки. С помощью профессора и доктора биологических наук Валентины Ивановны Деменко мы сварили смывку и крем - сначала для меня, потом для наших клиентов.

Наша косметика улетела за несколько дней. Мы поняли, что это может быть бизнесом.

- Хорошо заработали, но разве это повод оставлять прошлую карьеру? Или в бизнесе без полного погружения невозможно?

- Я поняла, что телевидение - это вещь, созданная в режиме вертикального управления. Есть группа профессионалов, которая определяет, какие программы в какой последовательности вам смотреть и каким людям вести эти программы. С появлением интернета вас уже невозможно заставить смотреть того или иного ведущего. В мое время появление на федеральном канале автоматически было равно звезда. А сейчас новых звезд телевидения особо никто и не знает.

На «Матч ТВ» я не в кадре, но я продюсирую. Мне больше нравится отвечать за процесс целиком, чем быть частичкой.

Мне понравился Максим Шевченко - я согласилась вести с ним шоу на Радио «Комсомольская правда». Мне много кто на радио предлагает работать, но я выбрала Радио «КП», поскольку мне тут интересно.

Бизнес дал возможность выбирать.

- Но вы не отказались от корпоративов...

- Я не веду корпоративы. У меня есть несколько типов выступлений. Зная о том, что я практикую ЗОЖ, многие компании предлагают мне вести лекции для своих сотрудников или тренировки. Есть и другой тип выступлений, когда люди покупают билеты на мои лекции.

- То есть свадьбы богачей больше не ведете?

- Я, наверное, лет семь уже не веду ни свадьбы, ни дни рождения. Если я на этот рынок выйду, я буду номер один. Понимая, сколько я могу зарабатывать за три часа свадебного мероприятия или дня рождения, меня это снова начнет увлекать. Это будет занимать время и отнимать силы. Мне интереснее зарабатывать не на коротком шаге, а вдолгую, создавая большие компании.

Доход - 133 млн рублей в год

- На лекциях и форумах вы зарабатываете столько же, сколько могли бы получать за корпоративы?

- На корпоративах я зарабатывала в 10 раз больше. У нас есть элита, которая тратит большие деньги на проведение разных праздников в своей семье.

Я всегда говорю моему директору Табризу Шахиди: запроси какой-нибудь запредельный гонорар - 150 тысяч евро (более 10 млн рублей. - Ред.). Если кто-нибудь заплатит, я посчитаю, сколько на эти деньги я могу сделать хорошего: куплю сценарий, который мне нравится, куплю права книжек на десять, чтобы потом экранизировать, вложу в исследования. Такой гонорар заставил бы меня дрогнуть. А за гонорар в 50 тысяч евро (3,5 млн рублей. - Ред.) выступлению на свадьбе или на лекции я предпочту второе. Выступление на лекции развивает меня.

- Недавно был опубликован ваш заработок за 2018 год - 132,7 млн рублей. Это реальные цифры?

-Да. Я жена сотрудника госкорпорации (супруг Канделаки Василий Бровко работает в «Ростехе» директором по особым поручениям. - Ред.). Каждый год «Ростех» вывешивает данные о наших доходах.

Муж Тины Василий Бровко работает в госкорпорации «Ростех». Фото: rostec.ru

- Как бывшие коллеги по шоу-бизнесу отреагировали? Кинулись просить денег?

- Те люди, с кем я в контакте, знают, что я хороший менеджер. Вряд ли кто-то удивится, что Канделаки умеет зарабатывать деньги. Бывает, обращаются: помоги. Я говорю: я могу один раз объяснить. И есть много людей, которые скажут, что Тина их сподвигла на что-то большее, чем они про себя думали.

Вместо пластики - брекеты

- Правда, что у вас есть стилист, который подбирает вам образы на каждый день?

- Скажем так: вкус у меня не развит. Человек, который мне формирует мой стиль, - Рената Харькова. У нее талант предугадывать моду. Она мне какие-то вещи показывала еще полтора года назад, а они сейчас на подиумах. И потом - у меня нет времени ходить по магазинам. Я не хочу быть вешалкой для брендов, поэтому рядом со мной профессионал.

- Вам в ноябре исполнится 44 года, но вы выглядите моложе. Блогеры постоянно гадают: была пластика у Канделаки или нет...

- Я всем объясняю, что тем результатом, который есть у меня, я обязана ортодонту. Правильный прикус, как выяснили ученые, оказался залогом гораздо лучшего результата, нежели результаты от пластической хирургии. Ты от пластической хирургии никуда не уйдешь. Это все желательно после определенного возраста. И явно не в мои 43.

Я не просто поправила прикус, я сплю только в капе. Меня женщины спрашивают: а как же муж? Мужа моя капа давно не беспокоит. Капу надела, маску сделала и спать.

Я два года ходила в железных брекетах. Потому что врач мне сказал: «Тина, у тебя красивое лицо, но есть большая проблема: с возрастом зубы стираются, а значит, у тебя уменьшается визуально нижняя часть лица». А так как у меня нос с опускающимся кончиком, то со временем выглядеть это будет крайне не комильфо. Можно было подрезать кончик носа. Но я выбрала по совету доктора брекеты. И прикус поправила, и форма лица поменялась в лучшую сторону. На это ушло два года. Конечно, было тяжеловато. И я возмущалась: «Когда же это все закончится!» Но когда ты во все это влез, год протянул, не соскакивать же.

Тина часто публикует в Инстаграме фото в бикини. И ей действительно есть чем гордиться! Фото: Личный архив

- Сейчас все увлекаются уколами красоты...

- Не могу сказать, что я дико увлечена инъекционной медициной, хотя я, конечно же, посещаю косметолога. Плюс домашний уход. У меня холодильник, полный косметики. И везде, куда переезжаю, я требую холодильник для моих кремов и масок. Самое главное - сохранять лицо, а не менять его.

«У будущего супруга была всего одна пара джинсов и две майки»

- Три года назад вы рассказали поклонникам о вашем новом муже - Василии Бровко. Он ваш бывший партнер по бизнесу, моложе вас на 11 лет. Вы говорили, что вас с мужем объединила любовь к еде. Что ему готовите?

- Вася очень любит грузинскую кухню. Особенно мясные блюда. Неравнодушен к хинкали, к цыпленку в тандыре, к хачапури.

- Какой комплимент мужа вас покорил, когда вы только начали встречаться?

- Я редко рассказываю про мужа. Он познакомился со мной уже в период, когда я была суперзвездой. Он мне всегда говорил, и с этого наши отношения начались, что я могу гораздо больше. И то, чем я занимаюсь, это только начало моей карьеры. И так он мне уже говорит 11 лет.

Самая большая проблема сегодня: мы очень быстро друг друга узнаем, быстро становимся друг другу неинтересными и предсказуемыми. И только если вы всегда будете развиваться и двигаться вперед, у вас есть шанс сохранить брак. Вам не будет скучно друг с другом. И вы никогда не станете домашней, старой подругой для собственного мужа.

- Еще вы говорили, что грузинскую девушку может заинтересовать спонтанность и отчаянные поступки. Это применимо к вашему мужу?

- Будучи молодым человеком, он сделал мне предложение! Очень многие влиятельные, состоятельные, взрослые поклонники мне говорили одну и ту же фразу, которая меня дико тяготила: ты, конечно, потрясающая, но с тобой же будет так сложно! Как только я это слышу, мне сразу зевать хочется. А Вася вообще ничего не боялся. Оказался самым бесстрашным из всех моих поклонников.

Даже несмотря на то, что, когда мы познакомились, у него была всего одна пара джинсов и две майки. Жил он в однокомнатной съемной квартире.

- В Инстаграме часто появляются ваши фото в купальнике. Муж не ревнует?

- Муж вообще меня не ревнует. Он очень хорошо знает мой характер, хорошо меня чувствует. Я публичный человек. Если я перестану волновать в том числе и мужские умы, это будет отчасти конец моей публичной карьеры.

КОНКРЕТНО

Пять советов, которые помогут стать миллионером

Специально для читателей «КП» Тина сформулировала пять принципов, которые лично ей помогли в бизнесе. А если точнее, это советы, как правильно управлять коллективом.

1. Надо научиться тратить время на людей.

2. Между профессиональными и лояльными сотрудниками я всегда выбираю профессиональных.

3. Надо постоянно самообразовываться и давать возможность учиться своим сотрудникам.

4. Не бойтесь нанимать людей, которые в чем-то вас превосходят. Надо свои сильные стороны переводить в управленческие навыки. А слабые укреплять и делать более сильными.

5. Все это бессмысленно, если вы не будете физически и ментально здоровы.

ПАРАДОКС

Стать красивой можно бесплатно

- Вы говорите, что спорт помог бросить курить, отучил от сладкого, избавил от депрессий. Одно время вы практиковали белковую диету, сейчас как питаетесь?

- У меня были периоды, когда я все подряд мела. Перепробовала многие диеты. Но потом я пришла к тому, что нужно выделить ряд продуктов, которые ты любишь, и есть их в определенной конфигурации. Например, с утра я поела омлет с креветками. У меня есть специальный хлеб - вестфальский, я из него делаю бутерброды. Сегодня был бутерброд с авокадо и печенью трески.

До встречи с вами я поела две котлеты из крабового мяса. Немного, всего по 50 граммов брокколи, гороха и моркови. Потом еще два приема пищи будет. Один: много травы, тунец и что-то еще. А на ужин - креветки или мидии.

Это белок и клетчатка. Немного углеводов в виде вестфальского хлеба. Я так питаюсь уже год. И хорошо себя чувствую.

Почему я против клиник похудения? Туда приезжаешь, худеешь, а потом возвращаешься домой, и вес возвращается. Если ты пытаешься встроить то, что тебе чуждо, ты в этом все равно не останешься.

Когда выступаю, люди мне говорят: конечно, у вас много денег и вы можете себе позволить заниматься спортом, сидеть на диете. Я отвечаю: друзья, хотите, я вам сейчас сделаю рацион, и вы начнете худеть, молодеть и хорошеть абсолютно бесплатно? Не переедать - это бесплатно. Не употреблять алкоголь - это бесплатно. Не курить - это бесплатно.

Вот у тебя зарплата 30 тысяч рублей, ты хочешь хорошо выглядеть. Начинай утро с планки. Если в планке можешь стоять, то такая красивая спина будет!

Плюс приседания. Почему я бросила курить? Просто очень сложно пить, курить и заниматься спортом. Вот вы меня спрашиваете про корпоративы... Меня даже на дни рождения мало кто зовет, потому что я редко куда прихожу. Если ты ложишься спать в два-три ночи, выпил, покурил, ты рано не встанешь. В девять вечера если легла, просыпаюсь королевой. Попробуйте, вы утром себя не узнаете!

- И во сколько вы просыпаетесь?

- Сегодня встала в 6.30.

- Раньше всех в доме?

- Сын рано встает тоже. Едет в институт.

- Где он учится?

- Дети не любят, когда я про них рассказываю. Ругаются: мол, мы сами, если захотим, заявим о себе. Леонтий выбрал философию, а Мелания учится на факультете искусств МГУ.

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