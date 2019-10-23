Проверенные способы снизить риск заболеть раком

Тяжелая болезнь Анастасии Заворотнюк (по слухам, у нее рак мозга) заставила многих задуматься: а что такое, собственно, рак? Что его провоцирует? Как от него уберечься? Мы обратились за разъяснением к онкологу, доктору медицинских наук, профессору Николаю Жукову (см. «Из досье «КП»).

- Как вообще получается, что в организме человека развивается рак?

- Вообще-то рак развивается благодаря тому механизму, который когда-то превратил нас из простейших одноклеточных в очень сложных существ, наделенных волей и интеллектом. Все дело в изменчивости генома. При делении некоторые клетки изменяются - из-за ошибки передачи генов. И если это удачные с точки зрения существования организма изменения, то принято говорить об эволюции. А если изменения произошли в неблагоприятную сторону, говорят о поломке генов. Так вот рак - это когда деление клеток пошло по неблагоприятному для организма направлению.

Почему такие ошибки происходят? До сих пор нет исчерпывающего ответа на этот вопрос. Иногда это происходит из-за воздействия известных неблагоприятных факторов, ломающих генетический код, - облучения, ультрафиолетового излучения, курения, химических канцерогенов, под действием вирусов - папилломы человека, гепатитов В и С, некоторых бактерий. Но бывает, «поломка» возникает на ровном месте. Ни почему. Ошибка считывания генетического материала. И тогда даже приверженец здорового образа жизни может заболеть. Как это произошло с Михаилом Задорновым, Жанной Фриске и Савелием Крамаровым. Но научно доказано, что риск для тех, кто старается избегать факторов риска, во много раз меньше.

Еще раз про ЭКО

- Давайте тогда поговорим о факторах риска. Правда ли, что лишний вес провоцирует рак?

- Да, это действительно так. В отношении женских опухолей связь очевидна. Жировая ткань вырабатывает дополнительные порции женских половых гормонов - эстрогенов. И эти избыточные гормоны стимулируют пока еще нормальные клетки женских половых органов к большей активности, делению. Больше делений - больше риска, что при одном из них произойдет поломка. Так что лишний вес совершенно точно повышает риск злокачественных опухолей молочных желез, тела матки, яичников...

- Но если бомбардировка эстрогенами так работает, значит, ЭКО тоже способно спровоцировать развитие рака?

- Ну нет! С лишними килограммами люди ходят десятилетиями. А при ЭКО гормональная терапия идет месяц-два. Риски, что за такое короткое время произойдет ошибка при делении клетки, значительно ниже. Словом, канцерогенное влияние процедуры ЭКО сегодня не доказано.

Кстати, лишний вес опасен и для мужчин. Точнее, у обоих полов он повышает риск рака толстой кишки, поджелудочной железы, почек, желудка, печени... Точный механизм не до конца известен. Но предполагается, что это связано с тем, что, помимо эстрогенов, в жировой ткани производится много других биологически активных веществ, которые могут обладать канцерогенным эффектом.

- А как именно влияет курение? Дым разрушает легкие?

- Нет, совсем не так! Химические вещества из продуктов горения табака способны повреждать генетический механизм деления клетки. Заядлый курильщик курит, допустим, 20 раз в день. Он этих веществ глотает столько, что велик риск поломки генов и на значимом для здоровья участке. Страдают не только легкие, но и другие органы, контактирующие с канцерогенами, попадающими в организм из табачного дыма: губы, гортань, мочевой пузырь, клетки крови, в которые попадают всосавшиеся через слизистые дыхательных путей канцерогены.

Мясо оправдали?

- Новость последних дней: мясо реабилитировано! Раньше медики утверждали, что красное мясо и переработанные мясопродукты (колбаса, полуфабрикаты и т. п.) провоцируют развитие рака - в первую очередь толстой кишки. Теперь международная группа исследователей заявила, что мясо не особо повышает риск рака. Получается, можно его есть сколько хочется?

- ВОЗ все-таки относит красное мясо и продукты его переработки к канцерогенным факторам (то есть факторам, повышающим риск развития рака). Но доказанность явления и степень его влияния - разные вещи. Вот смотрите: совершенно очевидно, что среди тех, кто любит принимать ванну, риск утонуть выше, чем у тех, кто принимает душ. Так ведь?

- Выглядит логично.

- Но знаете ли вы в вашем близком окружении хоть одного человека, с которым это произошло? Я - нет. Так и с некоторыми канцерогенами. Да, риск повышается, но в абсолютных значениях это все равно очень редкое событие. С красным мясом и колбасой - то же самое. Ученые спорят между собой: влияет ли употребление колбасы и мяса на развитие рака? Скорее всего, влияет. Но явно не настолько отчетливо, как курение и лишний вес. Кроме того, возможно и непрямое воздействие: если человек начинает на завтрак, обед, ужин трескать котлетки, сало, колбасу, он рискует растолстеть. А лишний жир точно провоцирует развитие рака.

Национальные традиции

- То есть вегетарианцами можно не становиться?

- Польза вегетарианства как способа профилактики рака не доказана. Это дискуссионный вопрос, есть ли мясо, какое и сколько. Мне кажется, главное - не впадать в крайности.

Вот, например, я недавно вернулся из поездки по США. Там во многом в силу национальных традиций питания увеличивается заболеваемость раком толстой и прямой кишки, в том числе в молодом возрасте.

- Что это за традиции такие?

- Они практически не едят овощи! Ну то есть обеспеченные люди, конечно, следят за правильным питанием. Но, например, проехав в этом году 7 из 50 американских штатов, останавливаясь в отелях для простых американцев, я вообще не видел в гостиничных завтраках овощей или салатов! Есть сладкие хлопья, бутерброды, мясо, в том числе переработанное - в виде котлет, колбасок... Рака толстой кишки там очень много. Хотя и мы тоже двигаемся в этом направлении, перенимая подобный вариант питания.

А например, в Юго-Восточной Азии часто встречается рак печени. Это связано с особенностями поведения (скученность населения, отсутствие вакцинации, употребление в пищу арахиса, который при неправильном хранении вырабатывает канцерогенный афлотоксин. - Ред.). В итоге у них очень высокая заболеваемость гепатитами. А они повреждают печень.

- В России какими видами рака чаще всего болеют?

- На первом месте, по данным российской статистики, - злокачественные опухоли кожи. Но это скорее особенности нашего учета заболеваемости. У нас в эту графу попадают опухоли, которые в других странах в онкостатистику не входят. Далее следуют рак молочной железы, легкого и толстой кишки.

По данным ВОЗ, тройка самых распространненых онкологических заболеваний выглядит почти так же, хотя и в другой последовательности:

- рак легкого

- молочной железы

- толстой кишки.

Мобильник в кармане

- Считается, что есть продукты, которые вызывают рак. Например, сахар, сладкая газировка.

- Можно сказать и так, ведь злоупотребление сахаром приводит к лишнему весу.

- А сахарозаменители?

- Нет! Они не калорийны, поэтому и не вредны в этом отношении. Если мы, конечно, ведем речь об официально разрешенных к применению в пищевой промышленности веществах.

- А алкоголь? Вот, говорят, в красном вине есть вещество ресвератрол, которое защищает от рака. А пиво и шампанское, наоборот, вредят из-за пузырьков.

- Весь алкоголь вреден! Независимо от того, пиво это, или вино, или водка. Алкоголь повреждает слизистую ротовой полости и органы пищеварения. А его метаболиты, то есть вещества, получившиеся в процессе переработки спирта организмом, те, которые вызывают похмелье, способны повреждать и клеточные механизмы органов, напрямую со спиртом не контактирующих. Поэтому я бы не стал говорить ни о каких защитных свойствах вина: вред все равно больше, чем гипотетическая польза.

- Говорите, вредно попадать под действие излучения. Значит, сотовый лучше держать подальше - в сумке, а не в кармане?

- Излучение излучению рознь. Если речь идет об ионизирующем излучении - это радиация, ультрафиолет, - вред доказан. Если же мы говорим об излучении электромагнитном, тут совсем другая песня. Сегодня нет приемлемых доказательств того, что мобильные телефоны или микроволновки могут спровоцировать развитие опухолей. Да, проводились эксперименты, когда лабораторных крыс долго держали рядом с источниками электромагнитного излучения, аналогичными мобильным телефонам. И у некоторых из них (причем только у самцов) развивались опухоли сердца. Но человек все-таки не крыса! Мы и сложнее устроены, и просто крупнее. Чтобы человеку получить сопоставимое излучение, я просто не знаю, что нужно сделать...

Вообще если речь не идет о каком-то мощном канцерогенном факторе, как, например, облучение, на обнаружение вреда от какой-то привычки могут уйти не то что годы - десятилетия. Сейчас данных о негативном воздействии мобильных на человека нет. Но я не могу дать гарантию, что спустя пару недель или десятилетий их не опубликуют. Во всяком случае пока я свой мобильник не выбрасываю и фольгой не обматываю.

Действительно доказан вред ультрафиолетового облучения. Привычка поджаривать себя под солнцем опасна! На Западе, где долго царил культ загорелого тела, это уже поняли. Но у нас пока по-прежнему: если в отпуске до красноты и волдырей не запекся, считай, не отдохнул.

- И как же тогда витамином Д запастись, если не загорать?

- Из пищи! И из естественной инсоляции - то есть когда вы просто находитесь днем на улице, не загорая специально. Этого достаточно. Ну а если недостаточно - есть витамины.

Врачи предупреждают: загорать опасно!Фото: Мария ЛЕНЦ

Ночь для сна, день - для работы

- Почему заболеваемость раком растет? Дело в плохой экологии? Стрессах? Или просто болезнь стали лучше диагностировать?

- Все это верно. Факторов много. Дело и в ухудшающейся экологии, и в том, что мы все дольше и дольше живем: с возрастом в организме все больше накапливаются дефекты, приводящие к развитию опухолей... И выявлять онкологию стали чаще благодаря новым диагностическим возможностям.

- Но можно ли как-то защититься?

- Еще раз скажу: у людей, ведущих здоровый образ жизни, риск рака во много раз ниже! Определенно есть смысл придерживаться ЗОЖ. Разумеется, без крайностей.

Что еще пойдет на пользу: старайтесь по возможности держаться подальше от источников канцерогенов (химических производств, перегруженных автотрасс и т. д.), не загорайте и не посещайте солярий, контролируйте свой вес, употребляйте больше пищи, богатой клетчаткой. Будьте бдительны, чтобы не подхватить гепатит С (передается через кровь и половым путем). От гепатита В и вируса папилломы человека (ВПЧ) сделайте прививку. Не курите и не злоупотребляйте алкоголем.

- Говорят, нужно высыпаться, потому что именно во время сна наша иммунная система работает наиболее продуктивно.

- Я бы сказал так: важно соблюдать режим сна и бодрствования. Ночью - спать, днем - активно работать. Доказано, что риск развития рака выше у тех, у кого этот ритм сбивается. Но это не значит, что, если вы работаете в ночную смену, нужно заворачиваться в простынку и глядеть в сторону кладбища. Вовсе необязательно, что роковая поломка при делении клетки у вас в жизни случится.

Чесноком не взять

- А существуют ли продукты - защитники от рака? Красное вино вы уже разоблачили.

- Это было бы слишком хорошо: не нужно разрабатывать сложнейшие лекарства. Просто ешь какой-нибудь чеснок и оставайся здоровым. Увы, какие бы продукты человек ни употреблял, это не может быть 100-процентным щитом от развития опухоли.

- То есть защитные свойства лука, чеснока и прочих брокколи преувеличены? А как же полезное действие антиоксидантов из них?

- С антиоксидантами вообще надо быть поосторожнее. На них очень уповали одно время. Но сейчас появляется все больше сомнений. Особенно после исследования, в котором курильщикам с целью профилактики развития рака легкого давали высокие дозы витаминов А и Е. Увы, результат оказался обратным: заболеваемость не просто не снизилась, она повысилась по сравнению с контрольной группой. Так что перед тем как начать делать что-то рекламируемое как панацея, посоветуйтесь с врачом.

Периодически открывают антираковые свойства то одного продукта, то другого. Но это все работает, что называется, в пробирке. Еще ни одного человека не вылечили луком или чесноком.

Впрочем, брокколи и остальные овощи полезны для профилактики. Их грубая клетчатка помогает правильному процессу пищеварения и тому, что непереваренные вредные остатки того, что было едой, своевременно выводятся из организма. Это снижает риск рака толстой кишки. Так что овощи и фрукты в рационе обязательно должны быть. В каждом приеме пищи.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Николай Владимирович ЖУКОВ, доктор медицинских наук, профессор.

Руководитель отдела мультидисциплинарной онкологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Доцент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), член Американской ассоциации клинических онкологов (ASCO). Автор и соавтор более 100 научных работ в области диагностики и лечения злокачественных опухолей.

Николай Владимирович ЖУКОВ. Фото: raklechitsya.ru

НА ЗАМЕТКУ

Когда нужно провериться

Нет каких-то специфических признаков, которые конкретно и однозначно указывали бы на рак. Но при обнаружении у себя следующих симптомов обязательно пройдите обследование у врача:

- появление уплотнений, узелков, шишек на теле (на коже, под кожей, в мягких тканях, молочной железе и т. д.);

- кровотечения или примесь крови в выделениях (стул, моча);

- немотивированная потеря веса;

- обильная потливость;

- любые затруднения дыхания и глотания, мочеиспускания, чувство переполнения желудка, длительные запоры и т. д.;

- незаживающие ранки на коже.

В ТЕМУ

Морщины или опухоль?

Многие связывают заболевание Анастасии Заворотнюк с омолаживающими процедурами стволовыми клетками, которые она якобы делала. Такие «уколы молодости» предлагают некоторые столичные клиники красоты.

Врачи-онкологи относятся к технологии с большой осторожностью. Дело в том, что после стволовой инъекции клетки начинают активно делиться, как у младенца. Это, собственно, и дает омолаживающий эффект. Но ведь чем больше делений, тем выше вероятность сбоя и, значит, выше риск рака.

Сейчас в США, например, стволовыми клетками разрешено лечить только рак крови и костного мозга. Но для пациентов с такими диагнозами это может быть последним шансом. Управление по санитарному надзору за медикаментами и продуктами питания в Штатах регулярно напоминает, что технология недостаточно изучена, чтобы считать ее безопасной.