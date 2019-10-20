2019-10-20T19:07:27+03:00
Звезды

Галлюцинации, паралич, мозг отмирает: онколог рассказал о болезни Заворотнюк

Актриса, по слухам, борется с глиобластомой
Ольга ЛИБГАРДТ
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родные Анастасии Заворотнюк по-прежнему не называют диагноз актрисыродные Анастасии Заворотнюк по-прежнему не называют диагноз актрисыФото: Мила СТРИЖ
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О состоянии Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с четвертой стадией рака мозга, нет вестей уже двое суток. Родные актрисы после призыва о всеобщей молитве за здравие звезды сериала "Моя прекрасная няня" исчезли из поля зрения публики после того, как им посоветовали отвезти знаменитость на могилу к святой Матроне. Поклонники не находят себе места в надежде хоть что-то узнать о своей любимице. Ведь глиобластому называют наиболее агрессивным видом опухоли. Об особенностях этого коварного заболевания рассказал онколог.

"При позднем выявлении и большом объеме опухоли хирургические методики часто уже недоступны. Остается только лучевая и химиотерапия", - цитирует сайт mk.ru старшего научного сотрудника нейрохирургического (онкологического) отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н.Блохина Владимира Алешина.

По его словам, основные симптомы злокачественных новообразований головного мозга - головная боль, тошнота, рвота, припадки, слабость в руке или ноге. Нередки случаи, когда врачи принимают рак за остеохондроз, который иногда дает сходную симптоматику. "Симптоматика зависит от места расположения опухоли. Например, если она находится в лобной доле, долго протекает бессимптомно. Человек кажется дурашливым, и многие будут думать, что у него психические симптомы, а у него растет большая опухоль", - заявил специалист.

Меж тем его коллега, пожелавший остаться инкогнито, сообщил, что опухоль может находиться в любом отделе головного мозга. "Но чаще всего встречается в лобной и височной зоне. По размеру - от пары миллиметров в диаметре до объема самого полушария. При этом ткани вокруг опухоли всегда отмирают", - цитируют его Дни.Ру. Среди других проявлений болезни врач назвал отеки, кровоизлияния, психические отклонения, галлюцинации и паралич.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк по-прежнему не называют диагноз актрисы. "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!", - опровергли все домыслы близкие звезды.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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