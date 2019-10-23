2019-10-23T19:12:11+03:00
Спорт

Выигравшую "Гран-при США" фигуристку Анну Щербакову затравили за фото в казино Лас-Вегаса

15-летней спортсменки группы Этери Тутберидзе пришлось удалить кадры из столицы американского игорного бизнеса
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Анна Щербакова сходила в казино.Анна Щербакова сходила в казино.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

15-летняя ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова в конце прошлой недели прославилась на весь мир. Она выиграла первый в сезоне этап серии Гран-При, исполнив два четверных прыжка в произвольной программе. Аня покорила американских зрителей и судей соревнований своим выступлением, где главной фишкой была смена цвета платья по ходу выступления.

Турнир проходил в Лас-Вегасе и поэтому не удивительно, что после отличного завершения всех соревнований Щербакова вместе с тренером решила сфотографироваться на память в одном из казино Вегаса. Снимки она и выложила в личном "Инстаграме".

Но что же началось потом! На юную Щербакову обрушился град критики в комментариях и ей пришлось спустя несколько дней удалить кадры с посещения казино в Лас-Вегасе. Так что эти снимки остались уже только для личного пользования Ани и в ее фан-пабликах в сетях.

Второй раз в сезоне Анну Щербакову можно будет увидеть на этапе Гран-При в Китае. Турнир пройдет с 8 по 10 ноября в Чунцине и там у нее вновь произойдет встреча с Елизаветой Туктамышевой. Третьей россиянкой на соревнованиях будет Софья Самодурова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Интер - Боруссия 23 октября 2019: где смотреть прямую онлайн-трансляцию матча 3 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Футбол, матч Интер - Боруссия 23 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 23 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Ювентус - Локомотив 22 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Футбол, матч Ювентус - Локомотив 22 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Два четверных Щербаковой, камбэк россиянок и боевое "серебро" Степановой: девять главных событий Скейт Америка - 2019
Первый этап Гран-при Скейт Америка 2019 запомнится историческим прокатом российской фигуристки Анны Щербаковой и ее неожиданным возвращением на лидерскую позицию после провала в короткой программе
Новости 24
В Германии родился щенок мятного цвета
Свидетель по делу о теракте в Петербурге планировал взрыв во Владивостоке в 2017 году
Зеленский потребовал проверить депутатов Верховной Рады на полиграфе
Трамп снял санкции против Турции
Чемпионке Паралимпийских игр сделали эвтаназию
Премьер Украины заявил о возможных проблемах с отоплением в некоторых городах
Московский двойник Зеленского: «Могу подменить его на сцене, но кушать свинью на камеру не стану»
Диана Арбенина провела урок музыки в московской школе
В Чехии вандалы облили краской памятник Красной Армии
Мэр Киева Виталий Кличко напал на журналиста из-за вопроса о незаконной постройке
CNN: США оказались унижены из-за подписания между Россией и Сирией меморандума
Вологодский губернатор предлагает запретить продажу никотиновых смесей
Член ОП призвал отключать свет, газ и воду должникам
Региональный материнский капитал на Ямале вырастет до 500 тысяч рублей
Компания «Яндекс. Такси» возит пассажиров в Африке
Политолог назвал слова Зеленского о сближении с Москвой «политическим пиаром»
ФНС с 2020 года обяжет компании платить страховые взносы за самозанятых
Коннор МакГрегор дал прогноз на бой Хабиба с Фергюсоном
В Москве вооруженный мужчина ограбил салон связи
В США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре
В Москве обстреляли машину рэпера из Black Star
Муж Елены Малышевой предположил, что телеведущую уже выписали из больницы
Медведев предложил внедрить в аппарате правительства систему контроля сотрудников
Минобороны опубликовало карту выполнения российско-турецкого меморандума
Еще одна страна перейдет на систему «всё включено», чтобы привлечь российских туристов