Выигравшую "Гран-при США" фигуристку Анну Щербакову затравили за фото в казино Лас-Вегаса

15-летняя ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова в конце прошлой недели прославилась на весь мир. Она выиграла первый в сезоне этап серии Гран-При, исполнив два четверных прыжка в произвольной программе. Аня покорила американских зрителей и судей соревнований своим выступлением, где главной фишкой была смена цвета платья по ходу выступления.

Турнир проходил в Лас-Вегасе и поэтому не удивительно, что после отличного завершения всех соревнований Щербакова вместе с тренером решила сфотографироваться на память в одном из казино Вегаса. Снимки она и выложила в личном "Инстаграме".

Но что же началось потом! На юную Щербакову обрушился град критики в комментариях и ей пришлось спустя несколько дней удалить кадры с посещения казино в Лас-Вегасе. Так что эти снимки остались уже только для личного пользования Ани и в ее фан-пабликах в сетях.

Второй раз в сезоне Анну Щербакову можно будет увидеть на этапе Гран-При в Китае. Турнир пройдет с 8 по 10 ноября в Чунцине и там у нее вновь произойдет встреча с Елизаветой Туктамышевой. Третьей россиянкой на соревнованиях будет Софья Самодурова.